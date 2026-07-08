Спрял им тока: Палестинец нападна електроцентрала в Гърция

21-годишен палестински бежанец е бил задържан миналата седмица след като е нахлул в електрическа подстанция в Източна Атика. Той е повредил оборудване, което е довело до разследване от полицейското звено за борба с тероризма. Случаят разкрива гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът е станал на 28 юни в подстанция на независимия оператор за пренос на енергия (IPTO) в Палини.

Спрял временно тока

Заподозреният носел железен лост и бутилка, съдържаща запалима течност и нападнал охранители преди да влезе в съоръжението.

Твърди се, че е повредил контролните панели, причинявайки временно прекъсване на електрозахранването, преди да бъде овладян от реагиралите полицейски служители.

Заподозреният е обвинен в утежнено престъпление и е задържан под стража до съдебния процес, след като се е явил пред разследващ магистрат миналия петък, пише още гръцкото издание.

Как е влязъл в Гърция?

Мъжът е влязъл в Гърция от Турция през 2024 г. и впоследствие е получил статут на бежанец. По време на престоя си в Гърция той е бил обвинен в престъпления, свързани с наркотици, и кражба.

Изданието се позовава на полицейски източници, според които 21-годишният мъж страда от психиатрични проблеми.

Служителите на отдела за борба с тероризма продължават разследването си. ОЩЕ: План за терор на гръцка земя: Нови подробности терориста от "Хамас"