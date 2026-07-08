Войната в Украйна:

Спрял им тока: Палестинец нападна електроцентрала в Гърция

08 юли 2026, 17:50 часа 306 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Спрял им тока: Палестинец нападна електроцентрала в Гърция

21-годишен палестински бежанец е бил задържан миналата седмица след като е нахлул в електрическа подстанция в Източна Атика. Той е повредил оборудване, което е довело до разследване от полицейското звено за борба с тероризма. Случаят разкрива гръцкото издание Kathimerini. Инцидентът е станал на 28 юни в подстанция на независимия оператор за пренос на енергия (IPTO) в Палини.

Спрял временно тока

Заподозреният носел железен лост и бутилка, съдържаща запалима течност и нападнал охранители преди да влезе в съоръжението.

Твърди се, че е повредил контролните панели, причинявайки временно прекъсване на електрозахранването, преди да бъде овладян от реагиралите полицейски служители.

Заподозреният е обвинен в утежнено престъпление и е задържан под стража до съдебния процес, след като се е явил пред разследващ магистрат миналия петък, пише още гръцкото издание. 

Как е влязъл в Гърция?

Мъжът е влязъл в Гърция от Турция през 2024 г. и впоследствие е получил статут на бежанец. По време на престоя си в Гърция той е бил обвинен в престъпления, свързани с наркотици, и кражба.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Изданието се позовава на полицейски източници, според които 21-годишният мъж страда от психиатрични проблеми.

Служителите на отдела за борба с тероризма продължават разследването си. ОЩЕ: План за терор на гръцка земя: Нови подробности терориста от "Хамас"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Електроцентрала Психично болен Гърция нападение палестинец
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Балкани
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес