Израел нанесе удар по завод за балистични ракети в Техеран

Израелската армия съобщи днес, че е нанесла удар в Техеран по един от двата обекта, използвани от иранското министерство на отбраната за производство на компоненти за балистични ракети. През нощта срещу събота израелските военновъздушни сили „са поразили централен обект, използван от иранското министерство на отбраната за производство на ключови компоненти за балистични ракети“, се казва в съобщението, цитирано от Франс прес и БТА.

Един от двата завода за балистични ракети

Този обект е един от двата в Иран, в които са се разработвали елементи, предназначени за сглобяване и въвеждане в експлоатация на ракети, които могат да бъдат изстреляни към държавата Израел“, добавиха от израелската армия.

Тя също така заяви, че е нанесла удари в Техеран по „десетки други обекти за производство на въоръжение“, включително обекти за производство на двигатели за балистични ракети, принадлежащи на министерството на отбраната, както и по „ключов обект“, използван от иранската армия за разработване на системи за противовъздушна отбрана.

