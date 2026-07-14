Франция - Испания НА ЖИВО: Натиск на европейските шампиони

Отборите на Франция и Испания играят при резултат 0:1 в битка за място на големия финал на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада! Двата тима са смятани за основни фаворити за трофея, но само един от тях ще получи възможност да се бори за него. "Петлите" несъмнено имат най-добрата атака на целия турнир, водена от Килиан Мбапе, Майкъл Олисе, Усман Дембеле и Дезире Дуе. Испанците пък разчитат на добрата си защита, като до момента са допуснали само две попадения във вратата си, и то в последните си два мача. Ако нямате възможност да гледате мача, то може да проследите най-интересните моменти от него НА ЖИВО тук.

НА ЖИВО: Франция 0:1 Испания

Срещата започна спокойно, като двата тима си размениха владението на топката в първите минути. В 8-а минута Дани Олмо бе фаулиран пред наказателното поле и Испания получи шанс да изпълни пряк свободен удар от отлична позиция. Ламин Ямал обаче стреля право в стената. След четвърт час Килиан Мбапе бе изведен много добре от Усман Дембеле, но испанската защита се справи със звездата на Реал Мадрид и не се стигна до изстрел. В 19-а минута Люка Дин извърши остро нарушение срещу Ямал в наказателното поле и съдията посочи бялата точка на секундата. Микел Оярсабал застана зад топката и я прати в долния десен ъгъл на Майк Менян за 1:0.

В 28-а минута ситуацията за "петлите" се влоши още повече, тъй като Дидие Дешан трябваше да направи принудителна смяна. Централният защитник Уилям Салиба сякаш получи разтежение и бе заменен от Максенс Лакроа. След това Марк Кукурея си изкара жълт картон за нарушение срещу Майкъл Олисе. При последвалото центриране кълбото попадна право в Унай Симон, който улови без проблеми. В 33-а минута френската защита отново бе лесно преодоляна, но Майк Менян излезе напред, за да спре Алекс Баена. Впоследствие стана ясно, че испанският ас е бил в нередовна позиция. Моменти по-късно испанците разиграха отлично в пеналтерията на Франция, като се стигна до удар на Фабиан Руис, но Дайо Упамекано успя да изчисти в корнер.

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В 41-а минута Килиан Мбапе бе на път да се откъсне от защитата на "Ла Фурия Роха", но Унай Симон излезе навреме и спря капитана на "петлите". Малко след това французите получиха шанс да изпълнят пряк свободен удар от отлична позиция след нарушение на Руис. Съдията обаче отмени решението си след намесата на ВАР.

Очаквайте подробности!

Преди мача

"Петлите" се намират в отлична форма, като до момента не са загубили и точка на американска земя. Франция стартира с три победи в груповата фаза, след което елиминира Швеция, Парагвай и Мароко. Така тимът на Дидие Дешан си осигури място на 1/2-финалите за трети пореден Мондиал под негово ръководство. Испания не започна убедително представянето си на тазгодишния турнир, но постепенно натрупа самочувствие. Футболистите на Луис де ла Фуенте завършиха наравно 0:0 с Кабо Верде, но след това победиха Саудитска Арабия и Уругвай. В елиминационната фаза "Ла Роха" първо отстрани Австрия, след което късни голове на Микел Мерино донесоха победи над Португалия и Белгия.

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