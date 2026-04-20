Израел: Осуетихме иранска атака срещу нефтопровода Баку-Джейхан

20 април 2026, 18:46 часа
Израел заяви днес, че е разкрил ирански план за атака срещу нефтопровод за суров петрол от Азербайджан към Средиземно море. В съвместно изявление израелските разузнавателните служби Мосад и Шин Бет съобщиха, че план на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) за атака срещу нефтопровода Баку–Тбилиси–Джейхан през Грузия към Турция преди няколко седмици е бил осуетен. 

Групата също така е планирала атаки срещу еврейски и израелски обекти в Азербайджан, включително израелското посолство и синагога в Баку, както и срещу лидери на еврейската общност в страната, съобщиха службите. 

Иранското външно министерство за момента не е отговорило на искането за коментар. 

Членове на групата, които са разполагали с експлозивни дронове и осколъчни взривни устройства, са били арестувани от азербайджанските власти.

Елена Страхилова Отговорен редактор
