Израел се усъмни в заключенията на ООН за убития българин в Газа: "Дори не са идвали на място"

Израел не прие заключенията от разследването на ООН във връзка с убития българин Марин Маринов в Ивицата Газа на 19 март, в които се посочва, че попадение от израелски танков снаряд е разрушило сградата в Дейр ал Балах. Там се е намирал и българският гражданин, който е работел за Службата на ООН за проектни услуги в палестинския анклав. Поне шестима други бяха ранени.

"Съгласно досега наличната информация - ударът срещу сградата на ООН в Дейр ал Балах на 19 март е нанесен със снаряд, изстрелян от израелски танк. Ударът костваше живота на колега в ООН от България, ранени бяха други шестима от Франция, Молдова, Северна Македония, Палестина и Великобпитания, някои с опасност за живота“, каза Стефан Дюжарик, който е говорител на ООН.

„Местонахождението на обекта на ООН е добре известно на всички страни в конфликта. Подчертавам, че международното право ги задължава да спазват неприкосновеността на обектите на ООН. В противен случай нашите колеги са изправени пред недопустими рискове, докато работят за запазване на живота на цивилни. Генералният секретар строго осъжда тези удари и настоява за пълно и независимо разсредване на инцидента", добави говорителят на Организацията на обединените нации.

Израел започна разследване на смъртта на нашия сънародник, но отхвърля отговорност за инцидента. Израелските военни уверяват, че не са провеждали бойни действия в поразения район. Именно такова уверение са дали и на българските власти.

"Първоначалната проверка не установи никаква връзка с дейността на ЦАХАЛ (Израелските сили за отбрана, бел. ред.)", обяви израелското външно министерство в социалната мрежа X.

"Самият разследващ екип на ООН дори не е пристигнал на мястото на инцидента", твърди МВнР в Тел Авив. "Въпреки това ООН побърза да публикува поредната необоснована клевета срещу Израел".

"Никакви стандарти, никакъв професионализъм - нищо не пречи на генералния секретар на ООН в поредния му опит да очерни Израел", тълкува страната разследването на световната организация.

