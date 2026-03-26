Израел: Убит е иранският командир, затворил Ормузкия проток (ВИДЕО)

Неназован израелски представител съобщи пред The Times of Israel, че командирът на военноморските сили на Иранската революционна гвардия Алиреза Тангсири е бил убит при въздушен удар в Бандар Абас. Малко по-късно израелският военен министър Израел Кац потвърди новината. Тангсири е "лицето, пряко отговорно за терористичната операция по миниране и блокиране на морския трафик в Ормузкия проток“, заяви министърът по време на среща с военни представители тази сутрин. Кац посочи, че ударите са „послание“ към Революционната гвардия: „Израелските отбранителни сили ще ви преследват и ще ви ликвидират един по един".

„Ще продължим да действаме в Иран с пълна сила, за да постигнем целите на войната“, добави Израел Кац.

Israeli Defense Minister Katz says that the IRGC Navy Commander, Admiral Alireza Tangsiri, has been killed. https://t.co/Mggu2f6REp — Clash Report (@clashreport) March 26, 2026

Бандар Абас е град в Южен Иран, намиращ се точно край Ормузкия проток - един от най-важните морски маршрути за световната търговия на петрол и втечнен газ, който е ефективно блокиран от режима в Техеран.

Именно Тангсири е бил отговорен за затварянето на протока, казва и израелският източник пред изданието The Times of Israel. Според израелската армия командират е бил ликвидиран при удар, нанесен, докато той се е срещал с висши военни представители в Бандар Абас.

⚡️ BREAKING: Israel eliminates IRGC Navy chief — The Times of Israel



Admiral Alireza Tangsiri, commander of the IRGC Navy, has been killed in the Iranian port of Bandar Abbas.



Tangsiri was responsible for operations related to blocking the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/zVK1PmQjOA — NEXTA (@nexta_tv) March 26, 2026

Към момента нито Иран, нито израелските въоръжени сили са коментирали удара. По принцип израелската армия се концентрира в обстрела на Северен Иран, а американците действат предимно на юг.

Атаката срещу Бандар Абас

Въздушно нападение срещу Бандар Абас наистина имаше днес, 26 март. Бяха чути няколко експлозии след американско-израелски удари по част от града, съобщиха от офиса на губернатора на провинция Хормозган.

Видеозапис, получен от опозиционната иранска телевизия Iran International в четвъртък, показа последствията от рухването на сграда, която се е срутила, след като е била ударена при американско-израелски удар в Бандар Абас.

ویدیوی رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد که در جریان حملات اسرائیل و آمریکا، یک ساختمان در بندرعباس هدف گرفته شده و فرو ریخته است. pic.twitter.com/r7ZJIwJlbt — ايران اينترنشنال (@IranIntl) March 26, 2026

