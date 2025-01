Израел започна "настъпателна операция" на Западния бряг: Ще се провали ли примирието с "Хамас"? (ВИДЕО)

На третия ден от началото на примирието с "Хамас" в Ивицата Газа Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) започнаха офанзивна операция на Западния бряг - другата палестинска територия в рамките на Израел. Тя се нарича „Желязна стена" и се провежда в град Дженин, потвърдиха говорителят на израелската армия и този на "Шин Бет" (службата за вътрешна сигурност). Заедно с граничната охрана те са започнали акция "за осуетяване на тероризма", гласи официалното съобщение.

В момента в града действат голям брой военнослужещи, включително специални сили, агенти на „Шин Бет“ и служители на Гранична полиция. Твърди се, че операцията е започнала с няколко удара с дронове по инфраструктура, използвана от терористични групи в Дженин.

„Желязната стена“ се очаква да продължи поне няколко дни, съобщава The Times of Israel, като се позовава на военни източници.

‼️ "Iron Wall": The IDF has launched an offensive operation in the West Bank



A joint statement from the IDF Spokesperson and "Shin Bet" Spokesperson has confirmed the start of a large-scale offensive operation on the city of Jenin, West Bank: "The IDF, Shin Bet, and Border Guard… pic.twitter.com/Av9NfLXds5