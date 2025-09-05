Войната в Украйна:

Израелската армия обяви, че контролира над 40% от град Газа

05 септември 2025, 01:00 часа 299 прочитания 0 коментара
Израелската армия контролира 40% от град Газа, обяви тази вечер нейният говорител Ефи Дефрин, цитиран от Франс прес.

„Днес контролираме 40% от територията на град Газа. Операцията ще продължи и ще се засили през следващите дни. Групировката "Хамас" ще се изправи пред цялата мощ на армията ни в град Газа. Ще увеличим натиска върху "Хамас", докато движението не бъде победено“, заяви Дефрин, предаде БТА.

Миналия месец израелското правителство нареди на армията да установи контрол върху най-големия град в едноименната ивица.

Елин Димитров
Елин Димитров
