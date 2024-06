Израелската армия освободи четирима заложници: Момичето от ужасното ВИДЕО с мотоциклета

Това са Ноа Аргамани на 25 г., Алмог Меир Ян на 21 г., 27-годишният Андрей Козлов и Шломи Зив на 40 г. И четиримата са били отвлечени от "Хамас" на 7 октомври 2023 г. от музикалния фестивал "Електро Нова".

Според съобщението заложниците са в добро медицинско състояние и са прехвърлени за допълнителни изследвания.

Припомняме, че видеа с една от освободените, Ноа Армагани, бяха широко разпространявани в социалните мрежи малко след атаката, показващи как момичето е отвлечено от палестинците заедно с приятеля си и насила качено на мотоциклет. Припомнете си за нея: Израелците издирват десетки отвлечени от ХАМАС млади жени (ВИДЕА и СНИМКИ)

11'/ There is a video that shows a gang of guys leaving on a motorcycle while holding 25-year-old Noah Arghamani and her boyfriend, Avina Tan, who was also taken. pic.twitter.com/3IaMWt5Mx5