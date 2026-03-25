"Нова война или ново начало": Николай Младенов поиска две неща за Газа от Съвета за сигурност на ООН

Българският дипломат Николай Младенов за първи път се обърна към Съвета за сигурност на ООН в качеството си на Върховен представител за Газа към Съвета за мир, ръководен от американския президент Доналд Тръмп. Бившият външен министър в първото правителство на Бойко Борисов е свързващото звено на терен между Борда за мир и Националния комитет за администрацията на Газа - временното правителство в палестинския анклав, ръководено от д-р Али Шаат. Младенов координира въпросите на сигурността и цивилното население.

Николай Младенов осъди смъртоносния акт на "Хамас" от 7 октомври 2023 г.

"Дойдох с един ангажимент: да кажа истината, дори когато е неудобна", обобщи бившият външен министър представянето си пред ООН във Facebook. "Започнах от 7 октомври 2023 г. Защото нито рамката, която изграждаме, нито изборите, които искаме Израел и "Хамас" да направят, могат да бъдат разбрани без тази отправна точка. На 7 октомври "Хамас" извърши умишлена, предварително планирана атака срещу Израел. Това беше най-смъртоносният ден за еврейския народ от Холокоста насам. Осъдих го без резерви тогава и го правя отново днес".

"Онова, което последва, беше военна операция в Газа, причинила унищожение и страдание в огромен мащаб. Над два милиона палестинци преживяха седемнадесет месеца война. Десетки хиляди загинаха.

Не трябва да поставяме знак на равенство между двете трагедии. Но трябва да ги виждаме едновременно и в пълнота. Ужасът от 7 октомври не намалява страданието на палестинския народ. И страданието на палестинския народ не намалява ужаса от 7 октомври", каза Младенов.

Фаза 1 на плана за мир е "до голяма степен изпълнена"

Четири месеца след приемането на Резолюция 2803 - Фаза 1 на всеобхватния план за мир, изготвен от администрацията на Тръмп, е "до голяма степен изпълнена", отчете българският дипломат.

"Примирието устоя. Всички заложници бяха освободени. Хуманитарната помощ се разширява. Националният комитет за управление на Газа е конституиран. Петнадесет палестински технократи са готови да поемат гражданската администрация. Международната стабилизационна сила набира форма. Благодарих на гарантите — Египет, Катар, Турция и САЩ — за неуморните им усилия", каза той.

Разоръжаването на групировките в Газа

По думите му обаче - "най-важното развитие от ноември насам, онова, което по същество получава най-малко публично внимание, е рамката за разоръжаване на въоръжените групировки в Газа. Тя е договорена с всички гаранти и е официално представена на всички страни. Принципът е ясен: една гражданска палестинска власт, една правна система и монопол върху оръжията. Без изключения. Без отстъпки", заяви Младенов.

Той поиска от членовете на Съвета за сигурност две неща: "Да потвърдят публично, че разоръжаването е единственият път напред - единственият път към възстановяване, към изтегляне на израелските сили, към правото на палестинския народ на самоопределение и държавност. Поисках да използват цялото си влияние, за да убедят "Хамас" и всички фракции да приемат рамката без забавяне. Всеки изгубен час носи човешка цена".

"Описах пред Съвета какво означава провалът: Газа, разделена на две. Едната част с два милиони палестинци, разрушена и без перспектива, под контрола на "Хамас". Отчаяние и радикализация, без никакъв реален път към палестинска държавност. Но описах и какво означава успехът. Газа, в която стоките преминават свободно през граничните пунктове. Газа, в която младите палестинци не стоят на опашка за хуманитарни дажби, а посещават университети. Газа, в която детето, родено догодина, расте в дом, а не в палатка, и се учи в училище, а не в заслон. Всичко това е постижимо", смята Николай Младенов.

"Това е изборът пред всички страни в конфлиикта. Това е и изборът пред Съвета за сигурност на ООН. Нова война или ново начало. Непоносимото статукво или по-добро бъдеще. Трета възможност не съществува", категоричен е той.

