Ким Чен Ун отново показа публично 10-годишната си дъщеря (ВИДЕО)

Смята се, че това е втората дъщеря на Ким Чен Ун и единственото му дете, което е било показвано в публичното пространство. Всичко това кара анализаторите да мислят, че севернокорейският лидер я подготвя за свой наследник на поста. Това би било четвърто поколение от фамилията Ким начело на Северна Корея.

"С цел да вземеш властта в Северна Корея, най-важното нещо е да получиш контрол над военните. И да получиш тяхната лоялност. Затова мисля, че дъщерята на Ким Чен Ун го придружава основно на събития, свързани с армията", заяви Чонг Сунг-Чанг, директор на Центъра за Източноазиатско сътрудничество.

Kim Jong Un's daughter was seen marching alongside him at a military parade this week. The girl has not been named in state media, but South Korean intelligence officials believe she is Kim's daughter identified as Ju Ae https://t.co/4oTLuEdHC6 pic.twitter.com/JuGtRdZyUl