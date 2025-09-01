Войната в Украйна:

01 септември 2025, 17:09 часа 385 прочитания 0 коментара
Ким Чен Ун потегли с влак за Китай, за да присъства на военния парад

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун замина днес с влак за Китай, за да присъства на военния парад по случай 90-та годишнина от капитулацията на Япония във Втората световна война, съобщи южнокорейската агенция Йонхап, цитирана от Ройтерс. Това ще бъде първото му участие в голямо, многостранно дипломатическо събитие, отбелязва агенцията.

Изолираният лидер, който рядко напуска Северна Корея, се очаква да пристигне в Китай утре. Той ще присъства на военния парад в Пекин в сряда по покана на китайския президент Си Дзинпин. Той ще бъде там и в компанията на руския диктатор Владимир Путин.

Ким се очаква да проведе срещи както с Путин, така и със Си.

"За разлика от дядо си Ким Ир Сен, който участва в много дипломатически събития, Ким Чен Ун и баща му Ким Чен Ир не се показват на никакви събития, на които присъстват много други лидери", казва Чон Сон-чан, вицепрезидент на института "Седжон" в Сеул. Според него Ким Чен Ун иска допълнително да укрепи отношенията с Пекин след последната среща между Южна Корея и САЩ.

Победата над Япония през 1945 г. и възходът на комунистите в Китай през 1949 г. са ключови събития, които проправят пътя към Корейската война от 1950 – 1953 г., довела до разделянето на полуострова на подкрепена от Китай комунистическа северна част и капиталистическа южна част, подкрепена от САЩ.

Елена Страхилова
