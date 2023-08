Китай присъедини ключова руска територия: Засега само на карта (СНИМКИ)

Според информацията, държавната китайска картографска служба е представила набор от географски карти, обновени към 2023 година. На една от тях за първи път част от територията на Русия е посочена като част от Китай. Става въпрос за остров Болшой Усурийски на река Амур. Той е известен и като "руската порта към Китай".

Според договор от 2008 г. между Русия и Китай островът е разделен между двете страни. Нова официална карта на Китай обаче отбелязва целия остров като най-източната точка на китайската територия. В обяснителната бележка се подчертава, че "картата е направена в съответствие с националните стандарти за чертане на границите на Китай и други страни по света".

Официалният набор от карти се използва в различни медийни материали, включително новини, книги и рекламни материали. Картите могат да се използват и като основна справочна информация.

Остров Болшой Усурийски заема площ от 327 до 350 квадратни километра в зависимост от нивото на водата в реката. От началото на XIX век се води дълга борба между Русия и Китай за контрол над него, но през 20-те и 30-те години островът е "взет под охрана" от съветските войски.

След разпадането на Съветския съюз островът остава под руска юрисдикция. Китай проявява особен интерес към територията, като оспорва статута ѝ от 1964 г. През 2008 г. Русия предаде западната част на остров Болшой Усурийски и други територии на Китай. Експерти тогава посочиха като причина за това решение дългосрочните интереси на Москва от стабилни отношения между двете страни.

