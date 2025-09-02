Войната в Украйна:

Китай въвежда пробен безвизов режим за руски граждани

02 септември 2025, 12:03 часа 95 прочитания 0 коментара
Китай въвежда безвизов режим за руски граждани за срок от една година, предадоха руската и китайската държавни агенции ТАСС и Синхуа, като цитираха говорителя на китайското външно министерство Гуо Цзякун. "С цел по-нататъшно насърчаване на взаимните пътувания на граждани на КНР и други страни, китайската страна взе решение да разшири кръга от страни, чиито граждани имат право на безвизово влизане. От 15 септември 2025 г. до 14 септември 2026 г. ще бъде в сила пробна безвизова политика по отношение на граждани на Русия, притежаващи обикновени паспорти", съобщи той на брифинг.

Руснаците могат да посещават Китай без визи с цел бизнес, туризъм, посещение на роднини или приятели или обмен за срок до 30 дни.

"Под стратегическото ръководство на държавните глави на двете държави китайско-руските отношения запазват високо ниво на развитие", подчерта Гуо. "Китай придава голямо значение на активизацията на контактите между народите на двете страни, подкрепя укрепването на взаимодействието между тях и дава положителен принос за развитието на всеобхватно стратегическо партньорство и координация между Китай и Русия в новата ера".

"Приветстваме идеята все повече руски приятели да посещават Китай по-често", добави той.

Елена Страхилова
