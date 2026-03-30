Ключов ирански ядрен обект е изваден от строя: МААЕ потвърди и уточни за радиацията

Въз основа на независим анализ на сателитни изображения и налични информационни данни за инсталацията, МААЕ потвърждава, че заводът за производство на тежка вода в Хондаб, за който Иран съобщи, че е бил атакуван на 27 март, е претърпял сериозни повреди и вече не е в експлоатация. Иран не е декларирал, че в инсталацията има ядрен материал. Това официално обяви в профила си в социалната мрежа "Х" Международната агенция за атомна енергия (МААЕ)
Based on independent analysis of satellite imagery and knowledge of the installation, the IAEA has confirmed the heavy water production plant at Khondab, which Iran reported had been attacked on 27 March, has sustained severe damaged and is no longer operational. The installation… pic.twitter.com/omnomOmsNQ— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) March 29, 2026
Става въпрос за известно съоръжение в близост до град Арак, за което се знае, че произвежда тежка вода. Тежката вода е химично съединение, подобно на обикновената вода, в което вместо обикновен водород с кислорода е свързан водородният изотоп деутерий. Тежката вода е критичен компонент в определени видове ядрени реактори, защото осигурява поддържането на верижна реакция и пренася топлината от активната зона на реактора към генераторите на пара. Тежката вода абсорбира много по-малко неутрони от обикновената вода, което означава, че може да се използва необогатен уран като гориво за ядрена реакция.
Иранските власти съобщиха за две отделни въздушни атаки срещу съоръжението, като от официалното иранско обяснение излезе, че няма риск от разпространение на радиация.
Междувременно, снощи в Карадж беше спрян токът - последствие от американо-израелските въздушни удари:
A large-scale power outage has been reported in parts of Karaj, a major city west of Tehran, as well as in some western districts of the Iranian capital. pic.twitter.com/oNGS2vKIqm— Clash Report (@clashreport) March 29, 2026