Ключов ирански ядрен обект е изваден от строя: МААЕ потвърди и уточни за радиацията

30 март 2026, 8:17 часа 512 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Въз основа на независим анализ на сателитни изображения и налични информационни данни за инсталацията, МААЕ потвърждава, че заводът за производство на тежка вода в Хондаб, за който Иран съобщи, че е бил атакуван на 27 март, е претърпял сериозни повреди и вече не е в експлоатация. Иран не е декларирал, че в инсталацията има ядрен материал. Това официално обяви в профила си в социалната мрежа "Х" Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) - Още: Острови, бомби и щурм към урана: Вариантите на Тръмп за "финален удар" срещу Иран (ВИДЕО)

Става въпрос за известно съоръжение в близост до град Арак, за което се знае, че произвежда тежка вода. Тежката вода е химично съединение, подобно на обикновената вода, в което вместо обикновен водород с кислорода е свързан водородният изотоп деутерий. Тежката вода е критичен компонент в определени видове ядрени реактори, защото осигурява поддържането на верижна реакция и пренася топлината от активната зона на реактора към генераторите на пара. Тежката вода абсорбира много по-малко неутрони от обикновената вода, което означава, че може да се използва необогатен уран като гориво за ядрена реакция.

Иранските власти съобщиха за две отделни въздушни атаки срещу съоръжението, като от официалното иранско обяснение излезе, че няма риск от разпространение на радиация.

Междувременно, снощи в Карадж беше спрян токът - последствие от американо-израелските въздушни удари:

Ивайло Ачев Отговорен редактор
МААЕ обогатен уран иранска ядрена програма война Иран тежка вода
