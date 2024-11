Жителите на Московска и Владимирска област, както и на Краснодарския край в Русия се оплакват от разпространението на вируса Коксаки в местните детски градини и училища, съобщава oreanda-news.

Жителите на регионите се оплакват от разпространението на инфекцията и обвиняват руски туристи, които може да са донесли кока-кола от Турция, допълва eadaily.

Пъровизточникът на информацията е прокремълския телеграм канал SHOT, чийто собственик Арам Габрелянов вече е под санкции от ЕС. ОЩЕ: 14-и пакет санкции: ЕС забрани на партии и НПО-та да получават пари от Путин

Белоруската опозиционна информационна агенция NEXTA твърди, че огнища на вируса са регистрирани в 9 региона, включително Москва, Санкт Петербург, Краснодарски край и Татарстан.

The disease is accompanied by fever, cough, runny nose, sore throat, rash and diarrhea. pic.twitter.com/Jzz7h9xZN6