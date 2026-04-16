Ливан: Не сме в течение на никакви преговори за мир

Ливан "не е в течение" за предстоящи преговори за мир с Израел. Това се казва в изявление на представител на Бейрут, цитирано от Франс прес, след като малко по-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че лидери на двете страни ще преговарят днес. "Не сме наясно за планиран контакт с израелската страна и не сме били информирани за това по официални канали", е добавил същият източник.

"Опитвам се да създам малко пространство за дишане между Израел и Ливан. Отдавна двамата лидери не са разговаряли – около 34 години. Това ще се случи утре. Чудесно!", написа преди това Тръмп в своята социална мрежа "Трут Соушъл", без да уточнява кои лидери ще разговарят.

Но лидерите на Израел и Ливан не са поддържали контакт и тогава, отбелязва АФП.

Преди тристранните преговори, организирани от САЩ тази седмица, Израел и Ливан за последно са провели преговори през 1993 г., но те не са били на ниво лидери.

