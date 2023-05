Лойд Остин в Япония: Нашият съюз е по-силен от всякога (ВИДЕО)

"Тук съм, за да подчертая историческия напредък в укрепването на алианса САЩ-Япония. Заедно постигаме резултати за по-стабилно и по-сигурно бъдеще и нашият съюз е по-силен от всякога", смята Остин.

Wheels down in Japan. I’m here to underscore the historic progress in strengthening the U.S.-Japan Alliance. We are delivering results together for a more robust and more secure future, and our Alliance is stronger than ever. pic.twitter.com/9t1wYMTTmA

По време на визитата си Остин се срещна са американски военнослужещи, разполжени в Япония и с японските сили за самоотбрана.

"Една от най-добрите части на работата ми е да се срещам с нашите войски по света. Днес във въздушната станция на морската пехота Ивакуни успях да се срещна с американски военнослужещи, разположени тук заедно с японските сили за самоотбрана", написа още американският министър на отбраната.

One of the best parts of my job is getting to meet with our troops around the world. Today at MCAS Iwakuni, I was able to meet American servicemembers stationed here along with the Japanese Self-Defense Forces. pic.twitter.com/HhRYCjok5x