Мъж се самозапали в Южна Корея, докато разпитват бившия президент (СНИМКИ)

Неидентифициран мъж се изгори до смърт в сряда близо до сградата на Службата за разследване на корупция на Южна Корея за високопоставени длъжностни лица (CIO), докато отстраненият президент на страната е на разпит в същата сграда. Новината става ясна от публикация на китайската държавна информационна агенция Xinhua, която се позовава на информация в южнокорейската агенция Yonhap. Информацията гласи, че мъжът се е самозапалил около 20.05 часа. местно време в зелена зона близо до офиса на службата, бил откаран в болница от пожарникари, но в крайна сметка починал.

Към момента органите на реда установяват самоличността на мъжа и точните обстоятелства около произшествието.

Инцидентът дойде часове, след като отстраненият президент на Южна Корея Юн Сук Йол беше арестуван в президентската резиденция в центъра на Сеул и преместен именно в офиса на Службата за разследване на корупция, в чийто район мъжът се самозапали. ОЩЕ: Арестуваха отстранения от власт президент на Южна Корея (ВИДЕО)

Бивишият президент бе там за разпит относно краткотрайното му налагане на военно положение. Юн стана първият действащ президент на страната, държан в ареста. Службата ще трябва да реши в рамките на 48 часа дали да поиска отделна заповед за задържане на Юн до 20 дни за допълнителен разпит или да го освободи.

South Korea - Man Sets Himself on Fire Near Anti-Graft Office



A man died after self-immolating near South Korea's anti-corruption office amid protests over President Yoon Suk Yeol's interrogation on insurrection charges. He was hospitalized but succumbed to his injuries. pic.twitter.com/08epLrqctt