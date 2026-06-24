По два военни кораба годишно: Ким Чен Ун постави амбициозна цел (ВИДЕО)

Северна Корея трябва да строи по два военни кораба годишно през следващите пет години, всеки от които да е с размерите на кораба "Чо Хьон" с водоизместимост 5000 тона. Това заяви лидерът Ким Чен Ун по време на церемонията по въвеждане в експлоатация на ескадрения миноносец, предаде севернокорейската държавната информационна агенция КЦТА. Ким присъства на церемонията в пристанището Нампо в Северна Корея, за да отпразнува въвеждането в експлоатация на новия многофункционален ескадрен миноносец "Чо Хьон".

Ескадреният миноносец успешно е преминал всички изпитания през последните 14 месеца.

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"Страната планира скоро да въведе в експлоатация още един 5000-тонен ескадрен миноносец, наречен "Канг Кон", както и 10 000-тонни стратегически военни кораби", каза Ким. Той беше ремонтиран миналата година, след като частично се преобърна по време на церемонията по спускането му на вода.

North Korea says it will arm its navy with nuclear weapons as Kim Jong-un pushes to expand Pyongyang's fleet of modern warships pic.twitter.com/pW9NNm5qC9 — TRT World Now (@TRTWorldNow) June 24, 2026

По думите на Ким военноморските сили са били най-слабата част от въоръжените сили на Северна Корея, но сега техните способности ще бъдат "нещо невероятно, надхвърлящо въображението". "Изграждането на модернизирана военноморска база се превърна в неотложна и жизненоважна задача", заяви севернокорейският лидер.

Той каза, че на заседание в понеделник членове на Централния комитет на управляващата Корейска трудова партия са обсъдили планове за изграждане на нови военноморски бази.

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"Най-важната промяна за военноморските сили ще бъде промяна в статуса, ролята и обхвата на операциите им", заяви Ким, без да дава подробности. "Въоръжаването на военноморските сили с ядрени оръжия напредва по свой собствен път, допринасяйки за ядреното сдържане на страната", добави той.