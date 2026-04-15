Спорт:

НА ЖИВО: Иран предложи да спре ядрената си дейност за 5 години, съгласиха ли се САЩ?

15 април 2026, 0:18 часа 308 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images / Guliver
На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Белият дом отхвърли предложението на Иран за спиране на обогатяването на уран за 5 години. В контрапредложение САЩ настояват Иран да преустанови ядрената си дейност за минимум 20 години, заявяват официални лица в Техеран и Вашингтон, пише The Telegraph, същото казва и Axios. Иранското предложение беше едно от няколкото предложения, представени от двете страни по време на мирните преговори в Пакистан, които се провалиха през уикенда, като нито едно от тях не беше прието.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров Отговорен редактор
САЩ иранска ядрена програма война Иран
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес