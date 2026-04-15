Не само Русия помага: Китайски шпионски сателит е дал коз на Иран срещу военни бази на САЩ

15 април 2026, 10:27 часа 544 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Не само Русия помага: Китайски шпионски сателит е дал коз на Иран срещу военни бази на САЩ

В началото на март, малко след началото на войната на САЩ и Израел срещу Иран, излязоха данни, че Русия се е намесила официално, подпомагайки Техеран с разузнавателна информация. Но това, изглежда, не е всичко - Ислямската република тайно е придобила китайски шпионски сателит в края на 2024 г., който ѝ е позволил да набелязва американски военни бази в Близкия изток по време на сраженията, пише Financial Times.

Според материала, написан на база изтекли ирански военни документи, спътникът TEE-01B, произведен и изстрелян от китайската компания Earth Eye Co., е бил придобит от Аерокосмическите сили на Корпуса на гвардейците на ислямската революция (Иранската революционна гвардия), след като е бил изстрелян в Космоса от Китай.

Иранските военни командири са насочили спътника да наблюдава основни американски военни обекти, става ясно от списъци с координати с времеви отметки, спътникови изображения и орбитален анализ. Снимките са направени през март - преди и след удари с дронове и ракети по тези места, посочва Financial Times.

Като част от сделката Революционната гвардия е получила достъп и до търговски наземни станции, управлявани от Emposat – базиран в Пекин доставчик на услуги за управление на сателити и данни с мрежа, обхващаща Азия, Латинска Америка и други региони.

Иран е наблюдавал със сателита бази, които после са били ударени

Иначе сателитът е заснел изображения на военновъздушната база „Принц Султан“ в Саудитска Арабия на 13, 14 и 15 март. На 14 март американският президент Доналд Тръмп потвърди, че самолети в базата са били поразени: Силни експлозии в Техеран, Иран порази още американски самолети цистерни (ВИДЕО).

Спътникът е наблюдавал и военновъздушната база „Мувафак Салти“ в Йордания, както и места в близост до военноморската база на Петия флот на САЩ в Манама, Бахрейн. Наблюдавано е и летището в Ербил, Иракски Кюрдистан. Всичко това - в период около атаки, за които Революционната гвардия пое отговорност: Иран атакува американски бази в Бахрейн и Катар (ВИДЕО).

Тръмп: Китай ще се сблъска с "големи проблеми"

В FT е цитиран говорител на Белия дом, който се позовава на изявленията на президента Доналд Тръмп от уикенда, когато той предупреди, че Китай ще се сблъска с „големи проблеми“, ако предостави на Иран системи за противовъздушна отбрана.

Китайското посолство във Вашингтон е говорило пред изданието - то отрича: „Ние категорично се противопоставяме на разпространяването от съответните страни на спекулативна дезинформация и инсинуация срещу Китай".

Междувременно от Reuters също са потърсили официални институции за потвърждение на информацията, но пред тях Белият дом, ЦРУ, Пентагонът, както и китайското министерство на външните работи, министерството на отбраната и посолството на Китай във Вашингтон мълчат. Earth Eye Co. и Emposat също не са отговорили нищо по темата.

*Заглавната снимка е илюстративна.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
