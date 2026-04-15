Медията на иранските хардлайнери поиска "физическо елиминиране" на Тръмп

Хосеин Шариатмадари - главен редактор на иранския вестник Kayhan, известен с твърдата си линия, постави въпроса защо американците не отстраняват президента на САЩ Доналд Тръмп, и предложи „физическото му елиминиране“ в публикуван коментар. „Защо не отстраните Тръмп и не го елиминирате физически, за да се отървете от този позор?“, пише той в своя статия. „Граждани на Съединените щати ли сте, или роби на Израел?“.

Изданието Kayhan се счита от мнозина за отражение на възгледите на иранското твърдолинейно статукво, уточнява опозиционната телевизия Iran International.

Заплаха от иранския парламент: Ще отмъстим за Али Хаменей

Междувременно заместник-председателят на иранския парламент Али Никзад заплаши, че Техеран ще отмъсти за убийството на върховния лидер аятолах Али Хаменей и на няколко висши военни командири при американско-израелските удари.

„Това отмъщение ще бъде осъществено в подходящо време и на подходящо място, след внимателно планиране, и нашите врагове трябва да очакват да платят висока цена за действията си“, каза високопоставеният депутат.

Той добави, че обогатяването на уран от страна на Ислямската република е единствено за „мирни цели“, наричайки го „абсолютно право и ясна червена линия“ на Иран, която остава неподлежаща на преговори.

Депутатът също така заяви, че Ислямската република ще продължи да подкрепя съюзническите сили в Ливан, Йемен, Ирак и Сирия - т.е. "Хизбула", хутите и проиранските милиции.

