Напрежение: Китай прати 30 военни самолета край въздушното пространство на Тайван

Това става няколко дни след като американският президент Джо Байдън предупреди Китай, че Вашингтон ще подпомогне Тайван в защита срещу евентуална инвазия. Представител на САЩ дори беше на острова, за да обсъди въпросите на сигурността с местното правителство.

Тайван е частично призната страна, намираща се на югоизток от Китай. Територията преминава от контрола на Япония към Китай след края на Втората световна война, после обявява независимост през 1950, но Пекин не я признава. Още от края на Китайската гражданска война от 1949 местните власти обявиха суверенитет за Тайван, когато националистическото правителство избяга на острова, а на континента на власт се настаниха комунистите на Мао Дзъдун.



Китай настоява, че нито една от останалите нации не може да осъществява дипломатически връзки с Тайван, докато има такива и с Пекин. Поради тази причина Тайпе има само няколко официални връзки с други държави, а САЩ е най-важният съюзник на страната.

Китайското правителство увеличи честотата на въздушните си мисии край острова през последните месеци, като твърди, че провежда учения. Тези ходове на Пекин обаче разяриха правителството в Тайпе и ескалираха напрежението в региона.

30 PLA aircrafts (KJ-500 AEW&C*2, Y-8 ELINT*4, Y-8 EW*1, Y-8 ASW*1, J-16*6, J-11*8, J-10*4, SU-35*2, and SU-30*2) entered #Taiwan’s southwest ADIZ on May 30, 2022. Please check our official website for more information: https://t.co/0lmMYSyNQr pic.twitter.com/OwUE8CXF5G