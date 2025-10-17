Неочакваната столица на онлайн измамите: IT паркове се оказват затвори, а "служителите" - жертви на трафик (ВИДЕО)

Затвори, маскирани като IT паркове, където хората са принуждавани да творят онлайн измами - това не е поредният холивудски сюжет, а реалност. Огромните комплекси са в Югоизточна Азия. По границата между Мианмар и Тайланд са се появили цели градове на измамите - строго охранявани хъбове с банки, болници и вили. Зад стените им десетки хиляди хора са държани в плен и принуждавани да действат като престъпници във виртуалното пространство.

Как едно поле се превръща в "комплекс от Силициевата долина"?

Управлявани от престъпни синдикати и подкрепяни от военната хунта на Мианмар, броят на огромните комплекси като "KK Park" на границата с Тайланд се е удвоил от 2021 г. насам. IT паркът е с площ 210 хектара и е по протежението на бурната река Моей, която образува границата между двете страни. Преди пет години тази земя е едно празно поле.

Сега на фона на скалистите планини южно от град Миавади, "KK Park" прилича повече на кампус на технологична компания от Силициевата долина, отколкото на хъб на престъпната индустрия за измами, подхранвана от трафик на хора и брутално насилие. Там има болница, ресторанти, банка и подредени редици вили с поддържани тревни площи, разказва The Guardian в свое разследване от септември.

Данните от мозъчния тръст Австралийски институт за стратегическа политика (Aspi), базиран в Канбера, показват, че броят на центровете за измами в Мианмар на границата с Тайланд е нараснал от 11 на 27, а площта им се увеличава средно с 5,5 хектара на месец. Снимки, направени с дронове, на "KK Park" и други центрове за измами в Мианмар като "Tai Chang" и "Shwe Kokko", заснети от The Guardian през август, показват нови елементи и активни строителни работи.

Aerial photos show that the scam compound known as KK Park, near Myanmar’s border with Thailand, was built in just a few years – In 2019, the area was mostly just farmland. https://t.co/3NP83ki1zI



Photo credit: The Conversation pic.twitter.com/QJrXerRphd — Criminal (@CriminalShow) September 12, 2025

В комплекса "Tai Chang" през последната година са се появили допълнителни структури, включително плаващ док, който е построен през последните месеци, за да улесни доставките от Тайланд. Кадрите показват и бели квадрати, видими на покривите на "Tai Chang" и "KK Park", които вероятно са сателитни интернет приемници. Те им позволяват да останат онлайн, след като Тайланд прекъсна трансграничните доставки на ток, интернет и газ към районите, в които се намират центровете за измами. Това стана по-рано тази година, като Банкок направи опит да спре престъпните банди.

Тайландските власти вече заявиха, че Starlink - сателитната интернет услуга на компанията SpaceX на Илон Мъск - се използва от комплексите за измами. Те са заловили контрабандни терминали, за които смятат, че са били предназначени да преминат през границата.

Google Earth imagery shows many small white spots on rooftops in Myanmar's scam centres. Recent images from AFP shows the rooftops of KK Park, one of the biggest scam compounds, littered with Starlink devices on the rooftops. https://t.co/w3V98RvCwu pic.twitter.com/XmRSLhMU4L — Benjamin Strick (@BenDoBrown) October 14, 2025

В други центрове има силни укрепления и системи за сигурност. Комплексът "Dongmei Park" например е обграден с ограда и охраняван от контролно-пропускателен пункт. Издигнати са наблюдателни кули по периметъра, сочи анализ на Aspi.

Десетки хиляди хора са затворени и изтезавани

Комплексите разполагат и с редица удобства за висшия персонал и посетителите. В някои от тях луксозните жилища са запазени за "управленските екипи", които ръководят "работниците", или се използват като място за видеоразговори с потенциалните жертви, за да ги убедят, че говорят с изключително богат човек, чиито инвестиционни съвети трябва да следват.

Много от служителите са жертви на трафик и са затворени в центровете. Мрачните разкази за тях привлякоха все по-голямо внимание в световен мащаб през последните месеци. Тези, които са успели да избягат, разказват за насилие, изтезания и наказания, на които са били подложени от шефовете на измамните центрове.

Около 7000 души бяха освободени от комплексите по-рано тази година чрез сложна спасителна операция, в която участваха съседните Тайланд, Китай и други страни, чиито граждани бяха затворени там. Мианмарската армия и въоръжени групи, които контролират граничните райони, също се включиха. Експерти обаче казват, че това е само капка в морето. Тайландската полиция оцени по-рано тази година, че около 100 000 души са били държани в мианмарски измамни центрове по общата граница на двете страни.

Твърди се, че най-малко 90 жертви на трафик в момента са затворени в комплекси, включително граждани на най-малко 11 държави от Азия и Африка. Някои от жертвите са загубили части от тялото си, ослепели са или са останали трайни инвалиди в резултат на насилие от страна на престъпните босове.

This is what the cyber scam centers in KK Park, Myawaddy, Myanmar, look like. Around 2,000 Indians are working here—some forcibly, others willingly—engaged in defrauding people. They come from various parts of India, including Telangana and Andhra Pradesh. These centre are owned… pic.twitter.com/7b5nYV8ZHE — Sudhakar Udumula (@sudhakarudumula) March 7, 2025

Ако не изпълниш задачата си - електрошок

The Guardian разказва историята на Матео (името му е променено от съображения за сигурност) от Филипините, който е прекарал шест месеца затворен в "KK Park". Миналата година той е пътувал от дома си до Тайланд, вярвайки, че е си осигурил законна работа като представител обслужване на клиенти. Вместо това е станал жертва на трафик през границата и паспортът му е бил отнет.

Всеки ден е трябвало да изпраща съобщения на стотици по-възрастни американци в социалните мрежи, за да спечели доверието им, докато те в крайна сметка не му споделят номера си в WhatsApp. След това контактът е предаван на друг екип измамници. Ако не успее да изпълни целите, е наказван с електрошок или с изтощителни физически наказания на жегата навън. Напускането на комплекса не е опция - има много въоръжени охранители, разказва той.

Ролята на хунтата в Мианмар

Военната хунта в Мианмар е позволила разпространението на измамни центрове в страната, защото тези престъпни предприятия са се превърнали в съществена част от икономиката след преврата през 2021 г. Така държавата повежда световната класация на страните, в които процъфтява организираната престъпност.

Според анализ на Aspi военните в Мианмар, които са загубили огромни територии след преврата и се борят да запазят властта си, не могат да предприемат значими мерки срещу измамните комплекси, без да застрашат нестабилните си отношения с важните въоръжени милиции, които се възползват от тях. "В много отношения тази индустрия сега е екзистенциална необходимост за обсадената бирманска армия", казва един от експертите в мозъчния тръст.

Армията на Мианмар по-рано заяви, че е необходимо да се сподели отговорността за решаването на проблема, включително с родните страни на жертвите на трафик и държавите, през които те преминават.

На международно ниво правителствата погрешно разглеждат центровете за измами като сравнително малък проблем, свързан с трафика на хора, казва Ейми Милър - директор за Югоизточна Азия в Acts of Mercy International. Това е американска евангелистка организация, която работи с жертви на трафика на хора. "За мен това е проява на невежество, на неразбиране на мащаба на проблема и на това докъде може да стигне", казва тя и добавя, че вече има признаци за появата на подобни схеми в страни като Шри Ланка и Нигерия.

Матео в крайна сметка е спасен от "KK Park" и сега се възстановява заедно с други освободени служители. Той все още е твърде травматизиран, за да разкаже повече за преживяванията си в измамните центрове, но негов приятел, който е бил затворен заедно с Матео, казва за шефовете на измамата следното: "За тях парите са по-важни от човешкия живот. Те не се интересуват дали потъпкват другите – за тях важни са само парите". Според него в тези комплекси се събира "цялото зло на света".

