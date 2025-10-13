Израел награждава Тръмп, той призна: Няма гаранции за сигурност за край в Газа (ВИДЕО)

Президентът на Израел Ицхак Херцог обяви, че ще връчи най-високото гражданско отличие на страната на американския президент Доналд Тръмп за ролята му в освобождаването на заложници от Газа и за приноса му към прекратяването на войната. "Чрез своите неуморни усилия президент Тръмп не само помогна да върнем нашите близки у дома, но и положи основите на нова ера в Близкия изток – основана на сигурност, сътрудничество и истинска надежда за мирно бъдеще", заяви Херцог в официално изявление.

"За мен ще бъде голяма чест да му връча Президентския медал на честта на Израел", добави той.

Херцог съобщи, че отличието ще бъде връчено "в идните месеци" и че ще информира Тръмп за решението си по време на предстоящото му посещение в Израел.

По-рано Тръмп каза, че няма писмени гаранции за сигурност по отношение на Газа и Израел, докато рекламираше отново как там войната свършва днес и "Хамас" ще върнат 20 живи израелски заложници: "Войната свърши - разбирате ли", заяви американският президент, след като му беше напомнено, че израелският премиер Бенямин Нетаняху още не го е казал в прав текст публично:

⚡️ Trump declared that the conflict in Gaza is “over.”



Speaking at a press conference aboard Air Force One, the U.S. President said it’s time for everyone to “understand” that.



On October 9, Trump announced the first stage of a ceasefire between Israel and Hamas: all hostages… pic.twitter.com/t5iNla13Po — NEXTA (@nexta_tv) October 12, 2025

Мир в Газа

Израел и "Хамас" се подготвят за размяна на заложници и затворници като част от първия етап на мирния план, предложен от Тръмп. Неговият 20-точков план има за цел да сложи край на повече от двугодишния конфликт, започнал след безпрецедентната атака на палестинската групировка срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

По време на краткото си посещение в Израел Тръмп се очаква да се срещне със семействата на заложниците и да се обърне към израелския парламент.

Президентската награда на Израел се присъжда на личности, направили изключителен принос към държавата Израел или към човечеството. Отличието беше връчено и на бившия американски президент Барак Обама през 2013 г.