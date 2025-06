"Ако Франция толкова много иска независима държава Палестина, имам предложение (за Париж) - нека даде на палестинците част от Френската Ривиера" - такова послание отправи американският посланик в Израел Майк Хъкаби към френския президент Еманюел Макрон в телевизионно интервю. Хъкаби коментира френската инициатива в рамките на ООН за среща, на която да бъде изкована основа за Палестинска държава.

Според американския посланик било крайно неуместно да се случва такова нещо "по средата на война", в която Израел е изпаднал. Посланикът обаче не говори защо точно Израел продължава да води война, след като 7 октомври беше през 2023 година -

Хъкаби обаче подчерта, че било добре дошло Франция да даде част от Ривиерата, но не било добре дошло "да оказва такъв натиск на суверенна държава" (явно Израел). "Намира за отвратително, че те мислят, че могат да правят такова нещо. Надявам се да размислят, но САЩ няма да участват", каза още американският посланик в Израел:

На този фон - известната с акциите си на тема "климат" Грета Тунберг се присъедини към т.нар. "Флотилия на свободата", чиято цел е да пробие израелската морска блокада на Газа и да достави хуманиратна помощ. Активистите наричат блокадата "незаконна" и казват, че рискуват всичко, за да се справят с нея. "Те вярват искрено, че "Хамас" ще ги посрещне с отворени обятия - какво ли би могло да се обърка", иронизира беларуската опозиционна медия NEXTA.

