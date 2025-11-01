Любопитно:

Осъден на над 11 000 години затвор бе открит мъртъв в килията си тази сутрин

01 ноември 2025, 15:20 часа 1041 прочитания 0 коментара
Осъден на над 11 000 години затвор бе открит мъртъв в килията си тази сутрин

Криптоизмамникът и основател на борсата за криптовалути „Тодекс“ (Thodex) Фарук Йозер, който през 2023 г. бе осъден на общо 11 196 години и десет месеца затвор по обвинения в сериозни финансови измами, е бил открит обесен в единичната си килия в затвора в град Текирдаг, Турция, тази сутрин, съобщи сайтът „Тюркийе тудей“. Започнато е официално разследване на обстоятелствата около смъртта на криптоизмамника, като според властите най-вероятно става въпрос за самоубийство.

Според турските власти чрез платформата „Тодекс“ са били измамени общо 391 000 души с около 2 милиарда долара.

Фарук Йозер, който бе издирван с червена бюлетина, бе арестуван в Албания на 30 август 2022 г. Малко след това съд в албанския град Елбасан приe искането на албанската прокуратура да разреши екстрадицията на Йозер в Турция. Заподозреният обжалва това решение, но Върховният съд на Албания в крайна сметка отхвърли жалбата му и той бе екстрадиран в Турция, където бе съден заедно с братята си Гювен Йозер и Серап Йозер.

На 7 септември 2023 г. тримата братя Йозер бяха осъдени на по 11 196 години и десет месеца затвор по обвинения в „създаване, управление и членство в престъпна организация“, „извършване на тежки измами“ и „пране на активи, произхождащи от престъпна дейност“.

Това е един от най-големите случаи на измами с криптовалути в Турция, в резултат на който хиляди инвеститори претендират за загуби след внезапния колапс на „Тодекс“. 

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Турция Затвор килия криптоизмама
