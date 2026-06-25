Отклонил се от установения маршрут: Иран атакува търговски кораб в Ормузкия проток

Иран атакува товарен кораб, плаващ под знамето на Сингапур, в Ормузкия проток в четвъртък. Атаката изправя пред изпитание споразумението между САЩ и Иран от миналата седмица за отваряне на жизненоважния корабоплавателен път. Ударът е повредил мостика на кораба, но не е причинил жертви. Той идва часове, след като Иран предупреди корабите да не използват маршрути, които Техеран не е одобрил.

A merchant ship was hit by a projectile in the Strait of Hormuz while using a new Oman-designated route rather than the Iran-approved channel.



The incident came hours after Iran's IRGC warned ships not to use unauthorized routes, prompting several vessels to turn back. pic.twitter.com/4j5IyqEG2x — Clash Report (@clashreport) June 25, 2026

Според световните агенции, търговският кораб е улучен от снаряд в Ормузкия пролив, докато използвал нов маршрут, определен от Оман, вместо одобрения от Иран канал. Инцидентът се случи часове след като Корпусът на гвардейците на ислямската революция на Иран предупреди корабите да не използват неупълномощени маршрути, с което накара няколко съда да се върнат назад.

По-рано тази вечер стана ясно, че Иран възнамерява да таксува преминаващите кораби за „услуги по сигурност, безопасност и опазване на околната среда“. Според The Wall Street Journal, Техеран възнамерява да генерира до 40 милиарда долара годишно.