Спорт:

Отвори безплатен бар за служители с бърнаут, а барманите - кариерни консултанти (СНИМКИ)

31 януари 2026, 21:01 часа 439 прочитания 0 коментара
Отвори безплатен бар за служители с бърнаут, а барманите - кариерни консултанти (СНИМКИ)

Ако се разхождате из повечето големи жп гари в Япония, ще видите много барове. Има "изакая" – кръчми с богат избор от малки мезета, които можете да хапнете, докато пиете. Има винени, уиски и саке барове, а ако се впуснете по-навътре по уличките, ще откриете и още много. Но ако сте жадни и се разхождате около гара Йокохама, ще намерите едно особено и уникално заведение - бар, предназначен само за хора, които обмислят да напуснат работата си, пише Japan Today.

Той е безплатен и е за изтощени работници. Tenshoku Sodan Bar е място за хора, които не са сигурни дали да не сменят обстановката и които страдат от бърнаут на работното място. Напитките са безплатни, но посещенията са възможни само с предварителна резервация. Любопитното е, че зад бара не стоят обикновени бармани, а кариерни консултанти от агенцията за подбор на персонал LIA. Те разговарят с гостите, без да ги притискат да напуснат работата си и да търсят спешно нова.

Още: Пандите близнаци от Япония бяха посрещнати в Китай (СНИМКИ)

Избираш с кого да разговаряш през бара

При резервацията посетителите могат да изберат конкретен специалист – собственик на проекта, изпълнителен директор или национално сертифициран кариерен консултант – за индивидуален разговор.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Срещите се провеждат насаме и обикновено траят от един час до един час и половина. Не се изисква автобиография (CV), делово облекло или твърдо решение за напускане на настоящата работа.

Още: Мисия "Чалга посланик" и мост между културите: Японка с удивителна реч на български (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
Япония бар бърнаут безплатни напитки
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес