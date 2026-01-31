Отвори безплатен бар за служители с бърнаут, а барманите - кариерни консултанти (СНИМКИ)

Ако се разхождате из повечето големи жп гари в Япония, ще видите много барове. Има "изакая" – кръчми с богат избор от малки мезета, които можете да хапнете, докато пиете. Има винени, уиски и саке барове, а ако се впуснете по-навътре по уличките, ще откриете и още много. Но ако сте жадни и се разхождате около гара Йокохама, ще намерите едно особено и уникално заведение - бар, предназначен само за хора, които обмислят да напуснат работата си, пише Japan Today.

Той е безплатен и е за изтощени работници. Tenshoku Sodan Bar е място за хора, които не са сигурни дали да не сменят обстановката и които страдат от бърнаут на работното място. Напитките са безплатни, но посещенията са възможни само с предварителна резервация. Любопитното е, че зад бара не стоят обикновени бармани, а кариерни консултанти от агенцията за подбор на персонал LIA. Те разговарят с гостите, без да ги притискат да напуснат работата си и да търсят спешно нова.

Избираш с кого да разговаряш през бара

При резервацията посетителите могат да изберат конкретен специалист – собственик на проекта, изпълнителен директор или национално сертифициран кариерен консултант – за индивидуален разговор.

Срещите се провеждат насаме и обикновено траят от един час до един час и половина. Не се изисква автобиография (CV), делово облекло или твърдо решение за напускане на настоящата работа.

