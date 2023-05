Палестински затворник умря след 3-месечна гладна стачка

Аднан обяви гладна стачка в знак на протест срещу ареста си при така нареченото административно задържане, при което заподозрените се държат за неопределено време от Израел без обвинение или съдебен процес.

Palestinian prisoner Khader Adnan died in Israeli custody early on May 2 after being on hunger strike for nearly three months.



В момента Израел държи повече от 1000 палестински задържани без обвинение или съдебен процес, най-високият брой от 2003 г., според израелската правозащитна група HaMoked. ОЩЕ: Фон дер Лайен разгневи палестинците с коментар за Израел

Israel is currently holding more than 1,000 Palestinian detainees without charge or trial, the highest number since 2003, according to the Israeli human rights group HaMoked.



Ранда Муса, съпругата на палестинския гладуващ Хадер Аднан, казва, че тя и семейството й не искат никаква реакция като ракетни атаки в светлината на смъртта на съпруга й.