В Китай е имало опит за военен преврат?

В Китай е предотвратен опит за преврат и арест на китайския президент Си Дзинпин. Това съобщава Military Review и FT.

Според информациите, организатори на покушението са били двама високопоставени военни - Лю Дженли, който е заемал длъжността началник на Генералния щаб на Народноосвободителната армия, и Джан Юся, който е бил заместник-председател на Централната военна комисия.

Източници твърдят, че в нощта на 18 януари 2026 г. заговорниците са възнамерявали да арестуват китайския президент Си Дзинпин в правителствения хотел "Дзинси" в китайската столица, но операцията се е провалила, след като президентът е бил предупреден предварително и е предприел контрамерки.

Спекулации за военен заговор

Според докладите Си е напуснал правителствения хотел преди пристигането на отряда заговорници, а личната му охрана по-късно е открила огън, когато групата е стигнала до мястото.

Данните сочат, че впоследствие Си е разпоредил задържането на Джан, Лю и членовете на техните семейства.

Пекин не е коментирал публично твърденията.

Отделно, Министерството на отбраната на Китай обяви в събота, че Джан и Лю са разследвани за "сериозни нарушения на дисциплината и нарушения на закона". Подобни формулировки често са използвани от Комунистическата партия за сигнализиране за разследвания за корупция или при политически чистки.

Редакционна статия, публикувана в неделя в официалния военен вестник PLA Daily, обвини двамата генерали, че "сериозно са потъпкали и навредили на системата за сигурност на председателя", което поставя въоръжените сили под ръководството на лидера на Комунистическата партия, който председателства Централната военна комисия.

"Военните са единствената организация в Китай, която има история на неподчинение на партийните лидери", коментира Денис Уайлдър, бивш ръководител на отдела за китайски анализи в Централното разузнавателно управление на САЩ.

Източник: Getty Images

Според Уайлдър Си може да е гледал на Джан като на потенциална вътрешна заплаха, заявявайки, че след по-ранни фракционни борби в армията, "вероятно се е страхувал, че Джан има прекомерно влияние".

Съмнения около твърденията

Други анализатори призоваха за предпазливост относно твърденията за пряк заговор срещу Си.

"Силно се съмнявам, че Джан Юся или някой друг в режима би имал дързостта да се впусне в открита конфронтация срещу Си Дзинпин", заяви Джеймс Чар от Сингапурския университет за международни изследвания "С. Раджаратнам".

Джа Иън Чонг от Националния университет на Сингапур заяви, че няма потвърдени доказателства, че Си е изправен пред непосредствена заплаха, добавяйки, че "той продължава да има значително влияние и остава без опозиция или поне е невъзможно да има противници в рамките на системата".

Разследването обезлюди висшия военен орган на Китай, оставяйки Си единствения пълноправен член на Централната военна комисия, заедно с още един политически комисар, който наблюдава дисциплинарните дела.

Според анализатори събитията подчертават фокуса на китайското ръководство върху предотвратяването на всякакви предизвикателства пред партийния контрол над въоръжените сили, тъй като се очаква Си да се кандидатира за четвърти мандат на конгреса на Комунистическата партия през 2027 г.