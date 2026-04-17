Примирие: Хиляди ливанци се завръщат по домовете си

17 април 2026, 13:48 часа 319 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Хиляди ливанци започнаха да се завръщат по домовете си в южната част на Ливан и в южните предградия на Бейрут. Трафикът по главните пътища е много натоварен, след като в полунощ влезе в сила 10-дневното примирие с Израел.

Очевидци съобщават за големи задръствания по пътищата, водещи на юг, с превозни средства, натоварени с матраци и лични вещи, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

Някои пътници развяваха знамена на "Хизбула", а други показваха знака на победата. По пътищата млади хора раздаваха сладкиши на тези, които се завръщаха. Празненства имаше и през нощта в южния пристанищен град Сайда, където жителите излязоха по улиците след обявяването на примирието.

До завръщането се стигна след повече от шест седмици на сражения между подкрепяната от Иран групировка "Хизбула" и израелската армия, които принудиха стотици хиляди жители да напуснат Южен Ливан и Бейрут и причиниха повсеместни разрушения.

Елена Страхилова Отговорен редактор
Ливан война Израел война Иран
