Протурски източник: Украйна помага на бунтовниците в Сирия с дроновете (ВИДЕО)

Оператори на дронове на сирийската опозиция, която от няколко дни води изненадваща офанзива срещу подкрепяния от Русия и Иран режим на президента Башар Асад, са разкрили сътрудничество с Украйна. Това твърди протурският източник Clash Report, който следи изкъсо подновения интензивен конфликт в Сирия чрез социалната мрежа X (преди това Twitter).

Абу Бакр - ръководител на екип от безпилотни самолети на сирийската опозиция, се е обърнал към украинското военно разузнаване за напътствия, твърди източникът, като добавя, че бунтовниците са потвърдили това пред канала.

Украинците не помагат пряко

Украинците са предоставили файлове за 3D принтиране на ключови компоненти като носачи на бомби, опашки и бойни глави. Това позволява на опозицията да произвежда, сглобява и адаптира своите дронове самостоятелно, смята още протурският акаунт. „Те ни научиха на механика на дроновете, бомбоносци и 3D принтиране", е цитиран да казва Абу Бакр.

Абу Мазен - друг оператор на дронове - потвърждава значителната роля на украинското обучение за усъвършенстване на системите за предаване на сигнали и насочване на дронове. Тези методи са увеличили обхвата на дроновете и оперативната им ефективност, като решили редица проблеми. Били създадени работилници за по-големи дронове с фиксирани крила и използване на 3D принтери за прецизни части, пише Clash Report.

Въпреки това и Абу Бакр, и Абу Мазен уточняват, че украинската подкрепа се ограничава до обучение и ръководство - без пряко участие в полевите операции.

Припомняме, че когато гражданската война в Сирия започна през 2011 г., сирийският режим имаше смазващо превъзходство в авиацията спрямо бунтовниците заради руските самолети и хеликоптери. През годините обаче това явно се е променило - опозицията, изглежда, разполага с доста солиден потенциал от дронове. Вижте тук ВИДЕО 18+ от ударите с безпилотни машини срещу позиции на режима на Башар Асад.

Боевете около Хама продължават

Сирийските бунтовници, за които става въпрос, са от коалицията, съставена основно от Хаят Тахрир ал Шам (свързана в миналото с Ал-Кайда, спорно е дали връзките остават) и Сирийската национална (свободна) армия, която съществува благодарение на Турция и е финансирана от Анкара. Тази коалиция тръгна от крепостта си Идлиб в Северозападна Сирия на изток и на юг, като превзе стратегическия важния град Алепо и стигна до входовете на град Хама - център на едноименната провинция, намираща се южно от Идлиб. Още малко на запад, на около 85 км, е Тартус, където има важна руска военноморска база. Руснаците, подкрепящи Асад, вече взеха мерки и изтеглиха кораби и подводница от пристанището: САТЕЛИТНИ СНИМКИ: Русия бяга от двете си най-важни бази в Сирия.

Вече има информация, че текат тежки сражения между Сирийската арабска армия на Асад и бунтовниците около Хама. Хаят Тахрир ал Шам атакуват в равнината Ал-Гхаб, твърдят местни източници.

Коалицията от бунтовници продължава да пленява и изоставено военно оборудване на Сирийската арабска армия. По пътя Ханасир - Итрия силите на Асад са изоставили 10 танка, 5 бойни машини на пехотата, 1 самоходна гаубица, 6 превозни средства за снабдяване/превоз на войски и една теглена гаубица. В бързината си да се измъкнат вероятно са забравили да заредят с гориво, коментира украинският профил в X NOELReports.

On the Khanasir-Ithrya road, the SAA abandoned 10 tanks, 5 AFV/IFVs, 1 self-propelled howitzer, 6 supply/troop carrying vehicles and a towed howitzer. In their haste to get away, they presumably forgot to refuel. pic.twitter.com/nxsASiISq1 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 4, 2024

Според Clash Report към Хама се насочват танкове T-72B3, T-72M1 и ZSU-23-4 "Шилка". По-конкретно, те ще помогнат на 4-а бронирана дивизия на режима на Асад в града.

Battle of Hama: Transfer of T-72B3, T-72M1 tanks and ZSU-23-4 Shilka SPAAG to Assad regime’s 4th Armored Division in Hama. pic.twitter.com/2ZqAmPCSqs — Clash Report (@clashreport) December 4, 2024

Появиха се и кадри как силите на Сирийската арабска армия градят укрепления в центъра на град Хомс, който е още повече на юг.

Assad regime forces have begun to establish a defensive line in the city center of Homs. pic.twitter.com/RcPpA1GzK5 — Clash Report (@clashreport) December 3, 2024

Ранени и убити генерали на Асад?

Протурският източник допълва, че генерал Сухейл ал-Хасан от армията на Башар Асад е бил ранен. Сухейл е получил леко нараняване при атака на дрон "камикадзе" срещу автомобила му. Ръката му е била превързана, което се вижда на скорошна снимка.

Very interesting: Assad General Suheil al-Hassan was indeed injured.



Suheil sustained a minor injury, reportedly from a kamikaze drone attack on his vehicle.



His hand has been bandaged, seen in a recent photo. https://t.co/w55zEx8HEr pic.twitter.com/dIIA8uKEt1 — Clash Report (@clashreport) December 4, 2024

Генерал-майор от режима на Асад - Уаел Мохамед Саед - пък е убит на фронтовата линия в Хама от сирийските бунтовници, твърди Clash Report.