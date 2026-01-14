Путин цапа ръцете си с кръв и извън Украйна - помага на иранския режим в убийствата на протестиращи (ВИДЕО)

Русия вероятно помага на иранския режим да потуши масовите протести в страната и да запази контрола в условията на най-голямото предизвикателство за властта от години. Politico съобщи на 13 януари, че през последните седмици Москва е доставила на Иран бронирани превозни средства "Спартак" и бойни хеликоптери, произведени в Руската федерация. Техеран всъщност е започнал да получава тези системи преди началото на протестите, избухнали на 28 декември 2025 г. заради рязкото обезценяване на местната валута, но вероятно ги е придобил именно за използване при вътрешни безредици, анализира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW). Експертите от тръста следят изкъсо случващото се в Ислямската република.

Много малко вероятно е Иран да използва такова оборудване в някакъв конвенционален съвременен конфликт. Израел и САЩ - основните противници на режима на аятолах Али Хаменей - използват ракети с голям обсег и самолети, които могат да унищожат атакуващите хеликоптери, дълго преди хеликоптерите да могат да се включат в сражение със самолетите. Средствата, получени от Русия, са по-ефективни в борбата с бунтове или при справянето с вътрешни конфликти поради липсата на сериозна противовъздушна отбрана, която да възпрепятства операциите на хеликоптерите.

Footage reportedly from Tehran, protestors are being shot at by regime forces. Date of the footage unknown. pic.twitter.com/B61p7DTqZY — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 13, 2026

Иран е изправен пред мащабни протести и малки бунтовнически атаки по границите си. Бронираните превозни средства могат да се използват за подкрепа на усилията на режима за потушаване на демонстрациите и по-широките мерки за борба с бунтовете.

Русия изпрати на Иран бронирани превозни средства „Спартак“ през 2023 г., а иранските гранични войски започнаха да ги използват през ноември 2025 г., отчита ISW. Тези гранични войници биха могли да подпомогнат операциите срещу бунтовниците от милициите на белуждите и кюрдите, които действат в граничните райони и провеждат атаки по време на протестите. Например Кюрдистанската национална армия официално обяви, че е атакувала база на Иранската революционна армия в Керманшах и че е убила нейни членове: Кюрдите се намесиха в Иран, аятолахът се готви за интервенция на САЩ.

На 13 януари секретарят на Руския съвет за сигурност Сергей Шойгу проведе телефонен разговор с иранския си колега Али Лариджани, най-вероятно за да обсъдят продължаващите протести в Иран. Техеран вече има история с търсене на помощ от Русия за потушаване на протести - това се случи през 2022 г. при вълната от демонстрации под надслов "Жена, живот, свобода". Тогава те избухнаха след смъртта на 22-годишната Махса Амини от кюрдски произход в следствения арест, след като тя бе задържана от моралната полиция за "неправилно" носене на хиджаб: Разследване на ООН разкри ужасяващите убийства на иранския режим, включително на Махса Амини.

Протести и гранични сблъсъци се преплитат в още по-голямо предизвикателство за режима

Припокриването на протестните действия и сблъсъците в граничните райони поставя допълнително напрежение върху апарата за сигурност на режима и създава риск всяка от страните да засили заплахата, която представлява другата. Властта реагира на протестите с разполагане на сухопътни сили на Революционната гвардия в някои градове, което показва ограничения в капацитета на силите за сигурност. Според налични доклади иранските сили за сигурност са арестували най-малко 550 протестиращи от групата на белуджите в Захедан, Чабахар и Ираншахр през последните пет дни.

Известният ирански сунитски духовник (мнозинството в Иран са шиити) Мулана Абдол Хамид засили критиките си към реакцията на режима в публикация от 13 януари в X. Той заяви, че убийството на протестиращи представлява „ужасна и безпрецедентна катастрофа“, която е потопила иранската нация в скръб и гняв. Абдол Хамид предупреди, че отговорните ще бъдат подведени под отговорност както „в този свят, така и в отвъдния“. Изявлението на духовника бележи засилване на позицията от проповедта му от 9 януари, в която той призова за мирна промяна и призова силите за сигурност да избягват конфронтация с протестиращите. Хамид може да се превърне отново в катализатор на протестите в Югоизточен Иран - той изигра тази роля и при протестите в Захедан през 2022-2023 г. След проповедта му преди дни избухна веднага средноголям протест в Захедан, провинция Систан и Белуджистан.

Protestors trying to pull away a fellow protestor that had just been shot by Iranian regime forces, reportedly in the city of Yazd, central Iran. Date of the footage is unknown. pic.twitter.com/0yzuEmP52P — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 13, 2026

Антирежимната военна дейност в Югоизточен Иран може да влоши ограниченията на капацитета на режима, докато протестите продължават, прави оценка ISW. Иранските медии съобщиха на 13 януари, че силите за сигурност са арестували няколко „терористични групи“, действащи под ръководството на Израел в Захедан. Агенция Tasnim News, свързана с Иранската революционна гвардия, посочи, че тези групи са влезли в Иран от изток и са създали 7 убежища в Захедан. Иранското командване за правоприлагане (LEC) и граничната охрана на Систан и Белуджистан арестуваха поотделно група „контрабандисти“ и конфискуваха няколко оръжия в граничните райони вчера.

Народният фронт Мубаризун (MPF), който е коалиция от организации на белуджите, пое отделно отговорност за две атаки, насочени срещу персонала на LEC в провинция Систан и Белуджистан на 7 и 10 януари MPF заяви на 1 януари, че следи реакцията на режима на протестите и подчерта, че ще отговори на всеки случай на насилие от страна на режима, което предполага потенциална готовност за ескалация, ако условията се влошат.

Продължават да се появяват и съобщения за дейността на кюрдски бойци в северозападната част на Иран.

Ужасяващ брой смъртни случаи

Западни медии съобщават, че броят на жертвите в Иран, убити от силите за сигурност по време на протестите срещу режима, варира между 2000 и цели 20 000. Точното число тепърва ще се установява от независими източници, но е ясно, че властта е убила хиляди хора по време на репресиите. Някои иранци, които са заобиколили блокирането на интернет, съобщават за много голям брой мъртви протестиращи по улиците, в болниците и в моргите. Някои доклади твърдят, че само в една морга в Техеран има 700-1000 мъртви протестиращи, без да се отчитат другите места около столицата или в цялата страна.

От 8 януари режимът поддържа национално блокиране на интернет, с цел да попречи на иранците да споделят видеоклипове от протестите и репресиите. Според норвежката правозащитна организация Hengaw на 12 януари иранските сили за сигурност са започнали масова операция по претърсване на домове в няколко града в Иран, включително столицата Техеран, за конфискация на сателитни антени. Изземването на сателитни антени ще позволи на режима да прекъсне използването на Starlink и други сателитни връзки от иранците, които се опитват да споделят видеоклипове от протестите с чуждестранни медии.

At least 12,000 people have been killed in Iran in the largest killing in the country's contemporary history, much of it carried out on January 8-9 during an ongoing internet shutdown, senior government sources told Iran International.https://t.co/Bj0mwxT0w3 pic.twitter.com/ihjmI4xZjH — Iran International English (@IranIntl_En) January 13, 2026

Заплахите на САЩ

САЩ предупредиха гражданите си да напуснат Иран, а американският президент Доналд Тръмп не изключи военна намеса заради убийство на протестиращи.

Някои американски официални лица смятат, че Иран може би се опитва да забави американска атака, а не да се ангажира с искрена дипломация. Пентагонът е представил на Тръмп на 13 януари редица варианти за удари и цели в Ислямската република, включително иранската ядрена програма и бази за балистични ракети, твърди американски официален представител пред The New York Times. Длъжностното лице заявява обаче, че по-вероятно е да бъде проведена кибератака срещу иранските служби за вътрешна сигурност. Атака може да се очаква до дни, сочи наличната информация.

Подкрепяната от Иран иракска милиция „Катаиб Хизбула“ междувременно заплаши на 12 януари, че ще предприеме неопределени действия срещу САЩ, ако те атакуват Иран. Тази групировка не изпълни заплахите си да проведе мащабни атаки срещу Щатите, след като САЩ нанесоха удари по иранските ядрени обекти във Фордо, Натанз и Исфахан по време на войната между Израел и Иран през юни 2025 г.

