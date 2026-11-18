Бюджетът за 2027 г. има три положителни страни, но и сериозни проблеми, най-вече в приходната и разходната част. Това коментира председателят на Фискалния съвет и бивш финансов министър Симеон Дянков в предаването „Лице в лице“ по bTV. Според него за първи път от пет години България изглежда ще има редовен бюджет, приет преди края на годината. Това ще даде по-голяма предвидимост на общините, държавните организации и инвеститорите в инфраструктурни проекти.

Като втора положителна страна Дянков посочи прозрачността на финансовата рамка. По думите му предложеният бюджет е реалистичен и в него няма скрити дефицити и счетоводни маневри, каквито според него е имало в предишни години. Той коментира и критиките на опозицията за неразписани средства за инфраструктурни проекти, като уточни, че подобни пера присъстват във всеки бюджет. Причината е, че в края на предходната година невинаги е ясно кои проекти ще могат да започнат или да напреднат заради процедури, екологични оценки и други административни изисквания.

„Във всеки бюджет има такива пера, включително и в бюджетите на Асен Василев, който твърди, че това не го е правил. Просто защото не се знае дали ще можем „Хемус“ да довършим, дали ще може някоя друга магистрала да тръгне по-бързо“, обясни Дянков. Той припомни и констатации от доклади на Сметната палата, според които бюджетите за 2022, 2024 и 2025 г. са имали нужда от корекции, тъй като реалните дефицити са се различавали от първоначално обявените.

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Третият положителен елемент според председателя на Фискалния съвет е началото на реформи в няколко сектора – здравеопазването, социалната политика и енергетиката. Дянков определи промените като плахи, но отбеляза, че все пак има опит за нормализиране на отношенията между държавата, работодателите, синдикатите и обществото.

Като пример за необходима реформа в здравеопазването той посочи промените в системата на ТЕЛК. По данни на Фискалния съвет разходите за тези решения са се увеличили три пъти за последните четири години. Дянков обърна внимание и на значителните регионални различия, като посочи Русе, Кърджали, Пазарджик и Пловдив. „За четири години трикратно се е увеличил бюджетът на ТЕЛК. Ние харчим три пъти повече тази година, отколкото сме харчили през 2022 г. Просто е ненормално такова голямо увеличение“, коментира той и изрази съмнение, че подобна динамика може да бъде обяснена само с реално нарастване на заболеваемостта.

В социалната сфера Дянков отчете като положителна стъпка предвиденото поетапно въвеждане на осигурителни вноски за държавните служители, така че те да бъдат третирани по същия начин като работещите в частния сектор. Изключение обаче остава секторът на МВР. Бившият финансов министър постави въпроса и за броя на служителите в системата на МВР, като посочи, че близо 6000 от тях имат ТЕЛК.

В енергетиката той открои опитите на министерството да промени механизма за подпомагане на бизнеса заради високите цени на електроенергията. Според него новата схема е по-балансирана от прилаганите досега, тъй като помощта ще бъде насочена към предприятия и отрасли, които действително се нуждаят от нея, а няма да обхваща големи печеливши компании.

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Дянков даде пример с „Лукойл“, като коментира, че подобни предприятия не би трябвало да получават държавна подкрепа, ако нямат реална необходимост от нея. Сред основните проблеми на бюджета Дянков открои еднократните приходи и липсата на съществени съкращения на разходите. Той определи като добра идея въвеждането на данък върху свръхпечалбите на банките, какъвто според него вече съществува в редица европейски държави, сред които Франция, Испания, Италия, Нидерландия и Австрия.

Според него обаче тази мярка не трябва да се разглежда като трайно решение за увеличаване на приходите, тъй като е предвидена като еднократна. Дянков изрази съмнение, че управляващите ще се откажат от нея през следващите години, тъй като не са намерили достатъчно устойчиви алтернативни източници на приходи. Той постави под въпрос и включването на търговските вериги в облагането с данък свръхпечалба.

Като възможност за трайно подобряване на приходната част Дянков посочи оптимизацията на държавната администрация. По думите му анализите на Фискалния съвет показват, че от около 110 000 щатни бройки в централната администрация приблизително 35 000 са ненужни.

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„В администрацията има толкова неработещи звена, толкова ненужни звена. Само в централната администрация има от около 110 хиляди бройки до около 35 хиляди бройки, които са абсолютно ненужни. Те всъщност не само че не помагат, а пречат на работата на държавната администрация“, заяви той.

Според Дянков държавата трябва да използва по-активно възможностите на изкуствения интелект и дигитализацията, за да установи къде могат да бъдат намалени административните структури и броят на служителите. Той отправи критика към Министерството на електронното управление, че досега не е представило достатъчно конкретен анализ в тази посока.