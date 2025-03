Разширяване на пазарите: Лула да Силва на официално посещение в Япония (СНИМКИ)

Бразилския президент Луиз Инасио Лула да Силва и съпругата му Розанжела са на официално посещение в Япония. Те бяха приети в Императорския дворец в Токио от японския император Нарухито и императрица Масако, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, цитирана от БТА. Лула да Силва ще се срещне с японския премиер Шигеру Ишиба, с когото ще обсъди начини за укрепване на двустранното сътрудничество, като сигурността и инвестициите.

