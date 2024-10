Разтърсващо ВИДЕО: Израелците спасиха от Газа иракско момиче, отвлечено от "ИДИЛ" като дете

Израелски войници са спасили и извели от Ивицата Газа язидско момиче, отвлечено от екстремистите от ИДИЛ през 2014 г., когато е била едва 11-годишна.

Фаузия е била държана в плен и принудена да се омъжи за член на ислямистката организация.

След като е била освободена от бойците на Израелските отбранителни сили, тя е била отведена в американска база и след това върната при семейството си в Ирак.

Емоционални кадри от момента, в който Фаузия вижда близките си за първи път от десет години, бяха публикувани в социалните мрежи.

