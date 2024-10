Извънредно: Десетки хиляди иранци на петъчната молитва с Али Хаменей, очаква се обръщение (ВИДЕА)

Тази сутрин десетки хиляди иранци се събраха пред Голямата джамия в Техеран за петъчната молитва, водена от иранския върховен лидер Али Хаменей.

Световни медии отбелязват, че това е извънредно събитие, каквото за последен път е имало, когато Иран изстреля ракети по американска военна база в Ирак в отговор на убийството с американски дрон на генерал Касем Сюлеймани от Иранската революционна гвардия през януари 2020 г.

"Ние имаме общ враг"

Върховният лидер се очаква да направи "важно съобщение" след молитвите. До него присъстват президентът Масуд Пезешкиан, председателят на парламента Мохамад Бакер Калибаф и главният съдия Гуламхосейн Еджей.

Допълнено: В реч, адресирана до народа на Палестина и Ливан, Али Хаменей обеща пълна подкрепа в тяхната борба и съпротива. Обръщението му се предава на живо по телевизия Ал Джазира.

"Врагът на иранската нация е същият като врагът на иракската нация, същият като врагът на ливанската нация, същият като врагът на египетската нация; врагът на всички ни е един", заяви Хаменей.

Iran's leaders participating in prayer in the photo from left to right: President Masoud Pezeshkian, Parliament Speaker Mohammad Baqer Qalibaf, Supreme Leader Imam Khamenei and Chief Justice Ghulamhossein Ejei. pic.twitter.com/rZIJf5mvih — S p r i n t e r (@SprinterFamily) October 4, 2024

Tehran, Imam Khomeini mosque No place to put your feet now People are flocking to Imam Khomeini's mosque to participate in the grand Friday prayer. It should be remembered that Syed Ali Khamenei is leading the Friday prayer today #Friday_Prayer_Tehran pic.twitter.com/j0K6qhtFsH — War Expert Eye (@WarExpEye) October 4, 2024