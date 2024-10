Риба меч прониза смъртоносно италиански сърфист край бреговете на Индонезия (СНИМКА)

Италиански сърфист е починал, след като е бил прободен в гърдите от риба меч по време на сърфиране край бреговете на Западна Суматра в Индонезия.

36-годишната Джулия Манфрини е карала сърф на островите Ментавай, отдалечена островна верига, когато е претърпяла „необичаен инцидент“, казва нейният бизнес партньор Джеймс Колстън.

„За съжаление, дори със смелите усилия на партньора ѝ, персонала на местния курорт и лекарите, Джулия не можа да бъде спасена. Вярваме, че тя е починала, правейки това, което обичаше, на мястото, което обичаше“, каза Колстън в изявление в Instagram.

