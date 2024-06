Рибарска лодка се взриви край Филипините (ВИДЕО)

Лодката с дървен корпус, която имаше бамбукови опори, очевидно е получила проблем с двигателя, последвалата катастрофа е ранила някои членове на екипажа и принудила други да скочат в морето в паника. Според служители на бреговата охрана преминаващ влекач е помогнал за потушаването на пожара и е започнала издирвателна и спасителна операция.

Най-малко шестима членове на екипажа на рибарска лодка бяха убити след експлозия и пожар на кораба в морето край централна филипинска провинция.

The PCG has aided a fishing banca that was caught on fire in the vicinity waters off Naga, Cebu.



