Проект за генериране на електроенергия от Космоса получи финансова подкрепа в САЩ

Американски инженери получиха финансиране за разработване на иновативна система за предаване на слънчева енергия от Космоса към Земята. Орбитални спътници ще преобразуват слънчевата енергия в инфрачервена и ще я предават безопасно към наземни приемници. Тази технология ще помогне за осигуряване на непрекъснато захранване на труднодостъпни военни съоръжения.

Генериране на електроенергия от Космоса: Какво е известно за този проект?

Учени от Overview Energy са получили подкрепа от американските военни за разработването на система, която безопасно ще предава слънчева енергия от Космоса до Земята. Технологията ще позволи на орбиталните космически кораби да преобразуват светлината в лъч и да я насочват прецизно към наземни приемници.

Новата енергийна концепция включва поставянето на специализирани спътници в геосинхронна орбита, където те ще могат да улавят слънчева светлина по всяко време. Цялата събрана енергия ще бъде ефективно преобразувана в близка инфрачервена светлина. След това безопасен и невидим лъч ще бъде насочен директно към слънчеви електроцентрали на повърхността на планетата.

Ключовият свързващ елемент на тази амбициозна система ще бъде самонасочващ се маяк. Това сравнително компактно устройство, лесно за камуфлиране, ще бъде инсталирано на всяко наземно съоръжение. Неговият сигнал ще позволи на орбиталните апарати да идентифицират получателя и надеждно да се насочат към целта.

Разработчиците подчертават, че предаването на енергия никога няма да започне без потвърден сигнал от наземен маяч. Тази строга мярка за сигурност е предназначена да предотврати опитите за прихващане на предаването или фалшифициране на координатите. Инженерите отбелязват, че стабилната и сигурна връзка между орбитата и земята е най-критичният фактор в проекта.

Като част от програмата за разработка, специалисти ще работят директно с военния персонал в активни бази. Планирани са подробни проучвания на отдалечени места, за да се съберат всички необходими технически изисквания. След това екипът ще предостави готовото оборудване за полеви тестове и бърза оценка на производителността.

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Разработваната технология има огромен потенциал за отдалечени военни инсталации, където осигуряването на надеждно електрозахранване е изключително рисковано. Такива стратегически съоръжения обикновено са критично зависими от горивни конвои, които често са обект на атаки. Космическата енергия би могла да предложи стабилна алтернатива.

Първото демонстрационно изстрелване на системата се очаква през 2028 г. Подобреният маяк ще бъде интегриран директно в пилотния спътник на компанията за орбитални тестове. Впоследствие тези устройства ще служат като надеждна база за мащабна сателитна констелация (група от изкуствени спътници, които работят заедно като една координирана система), като пълното ѝ внедряване е планирано за 2030 г.