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Тодор Янчев: "Имаше едно разочарование, играта ни не се получаваше"

06 октомври 2026, 22:10 часа 663 прочитания 0 коментара

Националният отбор на България до 21 години загуби и последния си мач от квалификациите за Евро 2027. На практика той беше без значение, тъй като и "лъвчетата", и съперниците им от Шотландия нямаха шанс за продължаване към големия форум. Срещата завърши при резултат 2:0 в полза на гостите, като се разписаха по веднъж във всяко полувреме. Българският селекционер Тодор Янчев говори след мача, като заяви, че играта не се е получавала.

Тодор Янчев: "Не бяхме на нужната агресия"

Ето какво каза Тодор Янчев: " Отбелязахте, че и двата гола, които ги получихме, бяха след наши грешки, които на този етап не би трябвало да ги правим. Може би, след мача в Чехия, който загубихме, едно разочарование имаше в отбора, което днеска се пролича отделно. Не бяхме на нужната агресия през целия мач, което търсихме. Изобщо нашата игра днес не се получаваше. Имахме и положения, които и в първото, и във второто полувреме не можехме да отбележим. Може би един гол щеше да върне нашата увереност, но не се получи".

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Тодор Янчев

"Не случайно голяма част от тях влиза в първия отбор"

Янчев говори и за бъдещето на основните играчи: "Безспорно ядрото, което изкара и квалификациите. Не случайно голяма част от тях влиза в първия отбор. Неминуемо това поколение ще бъде опция на отбора, защото имат качество. Да, в по-долните възрасти хубаво е, че има много добри момчета, които са пред нас. Отделно има близо 17-18 човека, които са в разширения състав, които ще започнат новите квалификации. И при тях има такива имена, които дават една увереност в нас".

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