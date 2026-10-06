Тревога: Емблематичен български клуб виси на косъм от фалит

Тревожните новини за един от най-емблематичните български клубове Пирин Благоевград продължават да валят. Според колегите от "Тема Спорт", Лицензионната комисия към Българския футболен съюз почти със сигурност ще отнеме професионалния лиценз на "орлетата". Те имаха малък повод за радост през последните дни, след като победиха Локомотив Мездра за Купата на България. В началото на сезона благоевградчани получиха условен лиценз от БФС, но и той няма да успее да ги спаси.

Пирин дължи над 200 000 евро на НАП

Преди да запише победата за Купата на България и да се класира за 1/16-финалите, Пирин Благоевград записа 11 поредни загуби във Втора лига, като в момента е на последното 18-о място с 0 точки в актива си. Условният лиценз, който "орлетата" получиха от БФС в началото на настоящия сезон беше заради задълженията им към Националната агенция за приходите. Тогава те дължаха 205 600 евро. Задълженията на Пирин към НАП явно продължават да се трупат, тъй като някои от футболистите вече си тръгнаха от отбора заради неполучени заплати.

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Георги Калпакчиев все още не е прехвърлил акциите на клуба

Собственикът на Пирин Благоевград Георги Калпакчиев обяви, че ще даде акциите на клуба безвъзмездно на който ги поиска във вида, в който ги е получил. Желание изявиха ветераните на "орлетата", но акциите все още са в Калпакчиев. Според източници, сегашното ръководсвто на Пирин е било готово да върне 49 000 евро от дълговете на НАП, но това все още не се е случило. Това най-вероятно ше доведе до това Пирин Благоевград да остане без професионален лиценз.

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