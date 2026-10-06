Най-важните новини за деня: 6 октомври 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 6 октомври 2026 г.

ДРОНОВЕ УДАРИХА КОРАБИ В БЪЛГАРСКИ ВОДИ НА ЧЕРНО МОРЕ, ТЕЧЕ МАЩАБНА СПАСИТЕЛНА АКЦИЯ

Два кораба са били ударени от дронове в български води на Черно море - става въпрос за изключителната ни икономическа зона, а не за териториалните ни води, които се простират на 12 километра от бреговете ни. Изключителната икономическа зона е на около 80 километра. Тече мащабна спасителна операция, източно от нос Свети Атанас и град Бяла, съобщи БНТ. Инцидентът е възникнал след координирани атаки с безпилотни летателни апарати срещу търговски плавателни съдове в района. Това е първа атака срещу кораби във води де факто на България.

"ПУТИН ПРЕМЕСТИ ВОЙНАТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ БРЕГОВЕ, В БЪЛГАРИЯ": РЕАКЦИИ ЗА УДАРЕНИТЕ ДО БЯЛА КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Координираните атаки с безпилотни летателни апарати срещу търговски плавателни съдове в българската акватория на Черно море предизвикаха смут и критики към досегашната политика на държавата. Това е първа атака срещу кораби в Изключителната икономическа зонана България.

"АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМА АТАКА": РАДЕВ ЗАГОВОРИ ЗА РИСК ОТ ГЛОБАЛЕН КОНФЛИКТ И ДАДЕ ДАННИ ЗА ОЦЕЛЕЛИТЕ В ЧЕРНО МОРЕ (ВИДЕО)

"Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона. Абсолютно грубо погазване на морското право и изобщо на морското дело. Това, което се случва, затруднява изключително корабоплаването в Черно море, повдига още повече всички застраховки и прави корабоплаването изключително трудно". Това каза министър-председателят Румен Радев преди среща на институциите във връзка с атаката в икономическата зона на България в Черно море, при който дронове удариха търговски кораби.

"ИЛИ СА РУСКИ, ИЛИ СА УКРАИНСКИ": РАДЕВ НЯМА ДА ЗАДЕЙСТВА ЧЛЕН 4 ЗАРАДИ ДРОНОВЕТЕ В ЧЕРНО МОРЕ

Още не мога да кажа от коя страна са дроновете. Но е ясно - или са руски, или са украински. Това каза пред журналисти премиерът Румен Радев, който присъства на изложението Inter Drone Expo 2026 в София. "Атаката е комплексна с морски и с въздушен дрон. Тепърва ще се опитаме да установим откъде е дошла", поясни той. И посочи, че във видеоконферентна връзка с членовете на Съвета на ЕС, е изложил всичко, което се случва в момента в нашето изключително икономическо пространство, което е изключително обезпокоително.

ДРОНОВЕТЕ МОГАТ ДА БЪДАТ САМО РУСКИ: ЧАВДАР СТЕФАНОВ ЗА АТАКУВАНИТЕ КОРАБИ КРАЙ БЯЛА (ВИДЕО)

Моето лично мнение е, че дроновете могат да бъдат само руски и никакви други. Това каза в предаването Студио Actualno журналистът и международен анализатор Чавдар Стефанов, дългогодишен кореспондент на БНР и БНТ в Москва. Поводът – ударите с дронове по търговски кораби в българската икономическа зона на Черно море край Бяла. Журналистът отговори на въпроса в колко голяма опасност е България след атаката: “Опасността нараства, нараства и то доста драстично, все пак става дума за два кораба. Откъде идва заплахата? Корабите обикновено отиват в украински пристанища, тези два кораба. Единият е пренасял и жито, пшеница, украинска вероятно. За товара на другия не знаем, и за съдбата на екипажа му за съжаление нищо не знаем. Но знаем, че спасените моряци са турци и индийци. Още: "Или са руски, или са украински": Радев няма да задейства член 4 заради дроновете в Черно море

ЧЕРНО МОРЕ ПОД ОБСТРЕЛ: ПОРЕДИЦАТА ОТ АТАКИ СТИГНА ДО БЪЛГАРИЯ

Атаката срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море на 6 октомври идва на фона на серия от инциденти с плавателни съдове и пристанищна инфраструктура в региона през последния месец. Само за няколко седмици търговски кораби бяха поразявани край Одеса, в близост до румънските води и в самото украинско пристанище, а напрежението принуди корабни оператори да търсят нови начини за защита срещу дронове.

СЛЕД АТАКАТА ВЪРХОВНАТА ГЛАВНОКОМАНДВАЩА МЪЛЧИ: ЛЮБОМИР АЛАМАНОВ ЗА ДРОНОВЕТЕ КРАЙ БРЕГОВЕТЕ НИ (ВИДЕО)

След атаката с дронове по два кораба край българския бряг на Черно море, президентът Илияна Йотова, върховен главнокомандващ на българската армия, би трябвало да води процеса по сигурността ни, не да го следва. Това каза в предаването Студио Actualno пиар експертът по кризисни комуникации Любомир Аламанов. Часове след разговора с него в студиото, от президетството излезе само съобщението, че Йотова свиква Консултативния съвет за национална сигурност на 7 октомври, без никакъв коментар от президента. Ето какво каза още Любомир Аламанов: “Институциите би трябвало да реагират със спокойствие, с демонстрация на готовност за подобен тип ситуации и с демонстриране на кризисни протоколи, които трябда да влязат в сила в момента, в който имаме такава кризисна ситуация. Още: Най-после: Йотова свиква КСНС заради дроновете край българския бряг на Черно море

ТЪНКОСТИТЕ НА СОЦИОЛОГИЯТА: ЙОТОВА ПЕЧЕЛИ ПРИ ТВЪРДИТЕ ЯДРА, КАКВО ЩЕ КАЖАТ КОЛЕБАЕЩИТЕ СЕ?

Трета социологическа агенция дава значителна преднина на кандидатпрезидентската двойка Йотова-Вълчев пред тази на Гюров-Кандев, но измерва данните само на базата на това което казват твърдите ядра - т.е. тези, които твърдо са решили да гласуват. Не е особено ясно какво ще кажат хората, които се колебаят дали да гласуват и още не са решили ще го сторят ли. Сред твърдо решилите да гласуват, кандидатпрезидентската двойка Йотова-Вълчев получава подкрепата на 47,8% от заявилите, че ще гласуват. За Гюров-Кандев биха гласували 24,6%, а на трето място се нареждат кандидатите на „Възраждане“ Костадинов-Волгин с 9,7% от гласовете.

"ТЕОРИЯ НА ПОБЕДАТА": НАТО С ПЛАН КАК ДА ОТГОВОРИ АКО РУСИЯ НАПАДНЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Върховният главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа (SACEUR) генерал Алексъс Гринкевич ще представи на 12 октомври в Полша план за противодействие от страна на Алианса в случай на потенциална руска (сухопътна) атака по Източния фланг. Това предаде Bloomberg, като уточнява, че планът-стратегия носи името "Теория на победата".

БИОЛОГИЧНА ЗАПЛАХА ОТ РУСИЯ? НАМЕСАТА НА ФСБ В СЛУЧАЯ С ЧУМАТА ГОВОРИ ЗА НЕЩО ПОВЕЧЕ ОТ ОБИКНОВЕНА АВАРИЯ

Лабораторията в Сибир, в която е работила починалата от чума Дария Шипилова, е възможно да е разработвала противочумна ваксина за руските военни. Това предположение изказа Брендън Рен, професор по микробна патогенеза в Лондонското училище по хигиена и тропическа медицина. Според него ако военните планират да използват чумата като биологично оръжие, то в такъв случай е логично да им е нужна и ваксина. Професорът, цитиран от The Times, пояснява, че макар чумата да може да се лекува с антибиотици, напоследък се появяват щамове, които са резистентни на множество антибиотици. "Ако лабораторията работи с такъв щам, възможностите за лечение може да са ограничени", смята той.

ТРЪМП ОТБЛЪСКВА МИЛИОНИ ПОТЕНЦИАЛНИ ПРИЯТЕЛИ НА АМЕРИКА

Септември беше ужасен месец за онези, които биха искали да бъдат съюзници на Америка. Във Вашингтон Доналд Тръмп посрещна китайския лидер Си Дзинпин с почести, каквито рядко се оказват на някогашни приятели на САЩ. Той произнесе безкомпромисна реч под мотото „Америка на първо място“ пред Общото събрание на ООН и разкритикува идеята на Марк Карни за евентуално „асоциирано членство“ на Канада в Европейския съюз – страна, срещу която Белия дом води търговска война.

ЗАДАВА ЛИ СЕ РЕПУБЛИКА ВОЙВОДИНА? СРЪБСКИ ПОЛИТИК ЗАГОВОРИ ЗА ОТДЕЛЯНЕ ОТ СЪРБИЯ

Сръбският политик Ненад Чанак, който е основател и дългогодишен лидер на Лигата на социалдемократите на Войводина, призова платформата „X“ да отвори дискусии за Република Войводина след изборите в Сърбия, независимо кой ще сформира правителството, предаде сръбската медия Blic". Сръбският политик поставя въпроси като това, че Сърбия се свежда до провинция в Белград, както и че сръбската армия всъщност е ограбвала Войводина след 1918 г., а не я освободила.

БИЗНЕС ИМПЕРИЯТА НА ИЛИЯН ФИЛИПОВ Е МНОГО ГОЛЯМА: ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ ЗАГОВОРИ ЗА ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОТЕКЦИИ И ВРЪЗКИ

Бизнес империята на Илиян Филипов е много голяма. Зад разрастването и на двата бизнеса на Филипов стоят политически протекции и връзки. Пловдив трябва да бъде фокус на засилен интерес на прокуратурата и на съдебната власт. Това заяви депутатът от "Продължаваме промяната" (ПП) адвокат Велислав Величков пред bTV. Още: "Черно тото" зад убийството на Филипов? Божков за Папазки, Пеевски и 15 млн. евро за Сираков | Точно попадение

ЦАР САМУИЛ: ДАДОХМЕ НА ГЪРЦИЯ ЦЕННОСТИ, ЩЕ ДАВАМЕ ОЩЕ – МИНИСТЪР МИЛОШЕВ ОТГОВОРИ ТАКА ЛИ Е

Няма никакви скрити договорености. Всичко, което е необходимо, е споделено пред обществото. Няма нищо, което не е необходимо да се споделя. Всяко едно международно споразумение има правила за конфиденциалност – така министърът на културата Евтим Милошев отговори на директно питане давали ли сме в замяна на ценни ръкописи и предмети от Охрид (мощехранителница и др.) и артефакти от резерва на НИМ.

ЗА МЕЖДУНАРОДНИТЕ УСПЕХИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФИЛМИ И ОЩЕ: НИКОЛАЙ МУТАФЧИЕВ В СТУДИО ACTUALNO (ВИДЕО)

След наградата “Сребърна мечка” на Берлинският международен кинофестивал и новината, че ще бъде канадското предложение за наградите “Оскар”, филмът с българско участие “Нина Роза” спечели и още две големи награди на филмовият фестивал “Златна роза” - награда на публиката и награда за най-добра мъжка роля, която актьорът Галин Стоев подели с Иван Славов от филма “Черни пари за бели нощи”.

НЕ НИ ОСТАНА ДРУГО, ОСВЕН ДА СЕ ЗАБАВЛЯВАМЕ С НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР ПО ФУТБОЛ

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