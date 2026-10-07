САЩ и Китай обсъждат взаимни инспекции на ядрени обекти?

САЩ и Китай обсъждат възможни реципрочни посещения на ядрени съоръжения като мярка за изграждане на доверие сред притесненията относно нова надпревара в ядреното въоръжаването. Идеята, според доклади повдигната от Китай, може да включва посещения на американски и китайски ядрени съоръжения и вероятно на места за тестове, предава CNN. Преговорите остават на предварителна фаза, като Пекин продължава да се противопоставя на преговори, които биха ограничили изграждането на неговия ядрен потенциал.

Дискусиите, които бяха неформални и предварителни, се провеждат на фона на нарастващите опасения на САЩ относно бързо разрастващата се ядрена оръжейна програма на Китай и след като последното оставащо споразумение за контрол на въоръженията между САЩ и Русия изтече миналата година. Усилията за установяване на тристранно споразумение започнаха още през първия мандат на Тръмп, но не е постигнат осезаем напредък и официалните преговори за ново споразумение не са започнали, като Китай и Русия до голяма степен игнорират съществените усилия на САЩ за контакт.

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Идеята за реципрочни посещения първоначално е била повдигната от китайците по време на среща с американски представители тази година, каза един източник, което дава известни индикации, че Пекин може да е отворен за предприемане на мерки за изграждане на доверие, които биха могли да проправят пътя за по-мащабно споразумение. Обсъдени са били посещения в националните лаборатории на Министерството на енергетиката на САЩ и в еквивалентни съоръжения на Китай, а САЩ биха били отворени за обсъждане на посещения на места за ядрени опити, каза източникът.

Ядрените дискусии между американските и китайските представители на работно ниво досега тази година са се провели до голяма степен в кулоарите на срещите на петте постоянни членове на Съвета за сигурност на ООН, известни като P5, съобщиха източници на CNN.

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Концепцията за разрешаване на посещения на ядрени обекти би могла да повлияе на усилията на САЩ да ангажират Китай по въпроси, свързани със стратегическата стабилност, и потенциално да послужи като градивен елемент за тристранно споразумение, но Китай остава категоричен, че няма да участва в дискусии, които биха могли да ограничат натрупването на ядрен арсенал. САЩ в момента разполагат с много по-голям ядрен арсенал с общо около 5000 ядрени бойни глави, докато Китай има около 600, но разширява инфраструктурата си за ядрени оръжия и се очаква да произведе още стотици бойни глави през следващото десетилетие.

Говорител на Държавния департамент препрати въпросите към Белия дом, който не предостави коментар. CNN поиска коментар от китайското посолство във Вашингтон. Миналия четвъртък Китай започна своя седмичен празник по случай Националния празник, по време на който всички правителствени учреждения са затворени.

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Президентът Доналд Тръмп изрази подкрепа за тристранните преговори за контрол върху въоръженията между САЩ, Русия и Китай, когато се срещна с китайския лидер Си Дзинпин миналия месец, но те не обсъдиха възможността за посещения на места по време на разговорите си, съобщи американски служител. Си, обаче, не остави вратата отворена за обсъждане на тристранно споразумение, посочвайки, че ядрените арсенали на САЩ и Русия са по-големи от тези на Китай – аргумент, който китайските представители рутинно използват, за да се предпазят от всякакви дискусии, които биха могли да доведат до ограничаване на ядрения им арсенал, преди да се изравнят със САЩ, добави служителят.

Въпреки това темата за контрола върху ядрените оръжия отдавна е във фокуса на Тръмп, който се очаква да се срещне със Си Дзинпин още два пъти по-късно тази година. Според източниците, до повторната среща на двамата лидери се очаква да са се провели допълнителни дискусии на по-ниско ниво относно евентуални посещения на ядрени обекти.

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