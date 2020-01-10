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Руски кораб догони американски ескадрен миноносец в Арабско море

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Руски кораб догони американски ескадрен миноносец в Арабско море
Снимка: Getty Images/Guliver
Руски военен кораб се е приближил до американския ескадрен миноносец USS Farragut, докато е изпълнявал планови операции в Арабско море, съобщава пресслужбата на Пети американски флот, цитиран от РИА Новости.

Инцидентът се е случил на 9 януари в северната част на Арабско море.

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Американките военни са се оплакали, че руският кораб се е приближил „агресивно” към тях.

На публикуваните в Twitter кадри се вижда как руският съд догонва американския миноносец.

Представители на ВМС на Съединените щати са заявили, че военните са подали пет сигнала, предупреждавайки за опасност от сблъсък и настояли за промяна на курса.

След това руският кораб е отплавал, но според американската страна, това не се е случило веднага.

Actualno.com

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  • Анонимен 1 Анонимен преди 24 минути Профил на трол?
    Пак лъжат рашките! Според западната преса, руския кораб не е бил военен, а причината за приближаване е неясна, най-вероятно пиян кормчия.
    отговор : 0 !

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