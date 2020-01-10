Руски кораб догони американски ескадрен миноносец в Арабско море

Инцидентът се е случил на 9 януари в северната част на Арабско море.Американките военни са се оплакали, че руският кораб се е приближил „агресивно” към тях. На публикуваните в Twitter кадри се вижда как руският съд догонва американския миноносец.Представители на ВМС на Съединените щати са заявили, че военните са подали пет сигнала, предупреждавайки за опасност от сблъсък и настояли за промяна на курса. След това руският кораб е отплавал, но според американската страна, това не се е случило веднага.