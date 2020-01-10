Руски кораб догони американски ескадрен миноносец в Арабско море
Руски военен кораб се е приближил до американския ескадрен миноносец USS Farragut, докато е изпълнявал планови операции в Арабско море, съобщава пресслужбата на Пети американски флот, цитиран от РИА Новости.
Американски военен кораб на метри от сблъсък с руски плавателен съд (СНИМКИ)
Крайцерът Chancellorsville от военноморските сили на САЩ внезапно е пресякъл курса на движещия се срещу него руски кораб „Адмирал...
Редактор:
Спасиана Кирилова
Етикети: военен кораб миноносец Арабско море Русия САЩ
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