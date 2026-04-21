САЩ върнаха 27 кораба в Ормузкия проток: Блокадата се усилва

САЩ са усилили блокадата си на ключовия Ормузки проток като са върнали 27 кораба, опитващи се да влязат в иранските пристанища. САЩ и Иран продължават напрегнатите преговори за евентуално мирно споразумение. С наближаването на изтичането на 2-седмичното прекратяване на огъня, натискът от страна на Вашингтон се увеличава.

Още: Петролен шок или временен завой? Анализатори с предупреждение след последните ценови промени

Президентите на двете страни продължават да си разменят заплахи. Доналд Тръмп например заяви, че удължаването на прекратяването на огъня е малко вероятно и обеща да продължи икономическия натиск върху Иран, включително блокадата, която според него струва на страната 500 милиона долара на ден. Вашингтон също така заяви, че ще отвори търговския път само ако Иран се съгласи на сделка за прекратяване на конфликта, съобщава "Билд".

Междувременно, в отговор на натиска, Иран потвърди изпращането на делегация на преговорите в Пакистан. Очаква се те да започнат утре, но ключови въпроси, включително замразяването на ядрената програма на Иран, остават спорни.

След съботния рекорд: Трафикът през Ормузкия проток спря неочаквано