След призива на Тръмп: И Израел ще освободи заложници

04 октомври 2025, 09:38 часа 111 прочитания 0 коментара
Израелският премиер Бенямин Нетаняху реагира на изявлението на президента на САЩ Доналд Тръмп от снощи, в което той призова Израел да прекрати атаките си в Газа, като заяви, че отговорът на "Хамас" на неговия план показва, че групировката е "готова за мир", предаде израелската агенция ТПС, цитирана от БТА. Офисът на премиера в Йерусалим обяви, че "в отговор на реакцията на "Хамас", Израел се готви незабавно да приложи първата фаза от плана на Тръмп за незабавно освобождаване на всички заложници".

Прилагането на плана на Тръмп

"Ще продължим да работим в пълно сътрудничество с президента и неговия екип за прекратяване на войната в съответствие с принципите, установени от Израел, които съвпадат с визията на президента Тръмп", се казва в заключение на изявлението.

Още преди изявленията на "Хамас" и на президента на САЩ Доналд Тръмп, израелската армия на практика беше преустановила операциите си в Газа и това продължава вече няколко дни. Нова офанзива, която трябваше да започне по-рано тази седмица, беше отложена.

Израелската армия съобщи днес, че е получила указания да се подготви за изпълнението на първия етап от мирния план на американския президент Доналд Тръмп за Газа. 

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха в публикация в "X", че началникът на Генералния щаб Еял Замир е направил оценка на ситуацията през нощта. "В съответствие с указанията на политическото ръководство, началникът на Генералния щаб даде указания да се подготви изпълнението на първия етап от плана на Тръмп за освобождаването на заложниците", заявиха ЦАХАЛ.

"Наред с това бе подчертано, че сигурността на нашите сили е от най-висок приоритет и че всички сили на ЦАХАЛ ще бъдат разпределени в Южния команден център за защита на нашите сили", се казва още в изявлението.

Виолета Иванова
