Сеул спира пропагандата за Северна Корея, но Ким Чен Ун пак не е доволен

От днес Сеул обяви спирането на пропагандните си радиопредавания за севернокорейците, съобщи уважавания френски всекидневник Le Monde. Спирането на честотата на „Гласът на свободата“ е „част от мерки, насочени към намаляване на военното напрежение със Севера", заяви говорителят на Министерството на отбраната Лий Кюнг-хо пред репортери, пише още френското издание. Припомняме, че президентът Ли Дже-мьонг, който дойде на власт през юни, предприе и други стъпки за успокояване на Пхенян, като например спиране на пропагандата по високоговорителите по междукорейската граница.

Историята на "Гласът на свободата"

Тази честота започва да се излъчва през 1962 г. Съдържанието ѝ се произвежда от Министерството на отбраната на Южна Корея, а излъчването ѝ е било прекъсвано няколко пъти поради отношенията между двете страни, които са се сблъсквали военно между 1950 и 1953 г. във война, която не е довела до мирен договор. ОЩЕ: Северна Корея обвини Сеул, че има "двойствен характер"

„Гласът на свободата“ излъчва новини и K-pop музика в Северна Корея, страна, която строго контролира достъпа на населението си до цялото външно съдържание.

Станцията спря да излъчва през 2004 г. по време на период на сближаване между двете страни, преди да възобнови излъчването си през 2010 г. след торпедна атака на Пхенян срещу южнокорейски военен кораб „Чхонан“, при която загинаха 46 моряци.

Ким Чен Ун пак не е доволен

Северна Корея обаче заяви, че не е заинтересована от подобряване на отношенията със Сеул. Тя нарече Ли „лицемер“, след като той направи изявления за денуклеаризация на Корейския полуостров по време на посещение в Съединените щати, ключов съюзник на Южна Корея. Президентът Ли „твърдеше, че иска да възстанови отношенията“ със Северна Корея, но разкри „истинската си природа на конфронтационист “, съобщи официалната информационна агенция на Пхенян в сряда, твърдейки, че Северът няма да се откаже от ядрените оръжия. ОЩЕ: "Приятелство, което става все по-здраво": Ким Чен Ун приветства съюза с Русия